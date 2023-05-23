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Большой стаж: что известно о тренере из Уфы, которого обвинили в развращении школьниц

23 мая 2023, 10:06
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Сюжет
Дети

Сегодня стало известно о задержании тренера спортивной школы олимпийского резерва по подозрении в развращении своих несовершеннолетних подопечных. В частности сообщалось о том, что одну девочку тренер якобы «лапал», а вторую — якобы изнасиловал.

Так, предположительно, речь идет о 58-летнем К. Л. 

В пресс-службе СК Mkset подтвердили, что в отношении тренера возбуждено уголовное дело по статьям за «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Сейчас он задержан.

Между тем, сам К. Л. имеет почти 20-летний стаж работы тренером. В спортивной школе олимпийского резерва он был тренером по фристайлу, а сейчас указан преподавателем по ски-кроссу. Согласно информации с сайте учреждения, К. имеет высшее образование и высшую квалификацию.

Mkset обратился за комментарием в СОШР, однако в приемной за официальным комментарием нас отправили в пресс-службу администрации Уфы. На момент публикации в мэрии комментарий не предоставили.

Развращал школьниц: в Уфе против тренера олимпийской спортшколы возбудили дело
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#Элина Сайфранова#Дети
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