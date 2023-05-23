Большой стаж: что известно о тренере из Уфы, которого обвинили в развращении школьниц

Между тем, сам К. Л. имеет почти 20-летний стаж работы тренером. В спортивной школе олимпийского резерва он был тренером по фристайлу, а сейчас указан преподавателем по ски-кроссу. Согласно информации с сайте учреждения, К. имеет высшее образование и высшую квалификацию.