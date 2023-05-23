Большой стаж: что известно о тренере из Уфы, которого обвинили в развращении школьниц

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Сегодня стало известно о задержании тренера спортивной школы олимпийского резерва по подозрении в развращении своих несовершеннолетних подопечных. В частности сообщалось о том, что одну девочку тренер якобы «лапал», а вторую — якобы изнасиловал.
Так, предположительно, речь идет о 58-летнем К. Л.
В пресс-службе СК Mkset подтвердили, что в отношении тренера возбуждено уголовное дело по статьям за «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Сейчас он задержан.
Между тем, сам К. Л. имеет почти 20-летний стаж работы тренером. В спортивной школе олимпийского резерва он был тренером по фристайлу, а сейчас указан преподавателем по ски-кроссу. Согласно информации с сайте учреждения, К. имеет высшее образование и высшую квалификацию.
Mkset обратился за комментарием в СОШР, однако в приемной за официальным комментарием нас отправили в пресс-службу администрации Уфы. На момент публикации в мэрии комментарий не предоставили.