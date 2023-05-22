Жители Уфы могут получать до 150 тысяч рублей каждый месяц

Второе место у токаря-универсала в компании «Артоснастка» — от 60 до 130 тысяч рублей. Далее, от 70 тысяч рублей предлагают Сборщику ПВХ в «Галереи окон», слесарю по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов в «СЭРК» и начальнику производственно-технического отдела в «Уфаводоанале»