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Жители Уфы могут получать до 150 тысяч рублей каждый месяц

22 мая 2023, 06:36
Фото: 1MI

Уфимцам предлагают платить до 150 тысяч рублей ежемесячно

Варианты заработка предлагает мэрия Уфы.

Администрация Уфы обнародовала актуальную информацию по вакансиям с самым высоким заработком. Отмечается, что рейтинг работодателей и вакансий подготовил Центр занятости населения.

Так, по уровню заработной платы на персом месте стоит вакансия монтажника вентилируемых фасадов ООО «Уралстройснаб». Ежемесячно за работу сотрудники будут получать от 100 до 150 тысяч рублей.

Второе место у токаря-универсала в компании «Артоснастка» — от 60 до 130 тысяч рублей. Далее, от 70 тысяч рублей предлагают Сборщику ПВХ в «Галереи окон», слесарю по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов в «СЭРК» и начальнику производственно-технического отдела в «Уфаводоанале»

В конце списка вакансия ведущего бухгалтера по налогам, сотрудник на удаленную работу требуется в «Ростелеком». Ежемесячно за работу сотруднику будут платить от 60 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники требуются в АО «Уфимское агрегатное производственное объединение» (150 рабочих мест), ИП Улиханян (140 рабочих мест) и ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 13 (103 рабочих мест).

Напомним, что средняя предлагаемая зарплата в Башкирии в апреле этого года, по данным HH.ru составила 39,5 тыс. рублей. К слову, сумма с прошлым месяцем уменьшилась на 10 176 рублей. 

#Элина Сайфранова
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