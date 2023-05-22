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Женщины в политике: 10 самых влиятельных чиновниц Башкирии

22 мая 2023, 09:54
Фото: mkset.ru
В республике женщин-руководителей органов власти, конечно, меньше, чем мужчин.

Представительницам так называемого прекрасного пола доверяют менее значимые должности, но тем не менее им удается удерживать власть. Таковы данные исследования Mkset.

«Женский» рейтинг влиятельных персон в Башкирии возглавляет руководитель министерства семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова. Она остается чиновницей уже 13 лет. А в течение двух лет — с 2019 по 2021 — даже была вице-премьером. Несмотря на неосторожные публичные высказывания, Иванова, в общем, «не отсвечивает», начальство не устраивает ей разносы на оперативках. Вероятно, благодаря этому чиновнице удается долго сидеть в своем кресле.

Весной Ленара Иванова попала в санкционные списки за эвакуацию детей из Донецкого дома-интерната — в Европе расценили это как «незаконную депортацию». , Впрочем, для карьеры Ивановой в России попадание в санкционный список станет безусловным плюсом.

Лира Игтисамова занимает должность вице-премьера и министра финансов. В этом кресле она с 2019 года. В ее компетенции — планирование республиканского бюджета, к проекту которого в этом году были претензии.

Возглавляющая Управление главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская больше известна по системе «Инцидент». К ее услугам — целая армия сотрудников, которые мониторят соцсети и отвечают на претензии жителей. От Прочаковской во многом зависит, кому из чиновников устроят публичную «порку» на оперативке. Впрочем, такие сцены в большинстве случаев явно разыгрываются по заранее согласованной тематике. А еще Прочаковская часто сопровождает Радия Хабиров в поездках и берет у него интервью.
Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова — еще один политический долгожитель. Публична стала после назначения уполномоченным по правам ребенка в 2010 году, затем карьера резко пошла в гору. Поговаривают, что преуспевать Лилии Гумеровой помогает связи на федеральном уровне.

Наталья Полянская с 2020 года возглавляет Минземимущество Башкирии. Ведомство распоряжается принадлежащими республике предприятиями и зданиями, предоставляет участки в собственность и аренду.

На шестой строчке рейтинга — самый молодой министр в Башкирии Маргарита Болычева. В 2020 году, когда чиновница возглавила ведомство (тогда — Госкомитет), ей было 26 лет. Болычева занимается внешнеэкономическими связями. Например, в этом году республика активно открывает иностранные представительства. Чиновницу не критикуют публично, каких-то связанных с ней скандалов не было.

Председатель Центрального избиркома Башкирии Илона Макаренко — очень важный человек в свете предстоящих выборов. Она была студенткой Радия Хабирова в институте права БашГУ. До назначения в ЦИК возглавляла институт. Была избрана на должность главы ЦИК вскоре после того, как сам Хабиров был назначен врио главы региона. Спустя несколько месяцев в республике состоялись выборы главы Башкирии.

На восьмом месте по влиятельности — бывшая редактор телекомпании «Башкортостан» Эльвира Аиткулова, ныне — депутат Госдумы. Получила всероссийскую известность как соавтор резонансного законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри.

Далее следует еще один депутат Госдумы — врач-акушер Римма Утяшева. Ранее она была депутатом Госсобрания Башкирии.

На десятом месте начальник секретариата главы Башкирии Татьяна Пашкова. Она имеет прямой и постоянный доступ к главе республики, пользуется его полным доверием. Чиновница формирует график встреч Хабирова, занимается его корреспонденцией и передает поручения другим чиновникам Белого дома.

В топ-100 влиятельных также попали и другие женщины. Более подробно об остальных участниках рейтинга читайте на странице спецпроекта.

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