Женщины в политике: 10 самых влиятельных чиновниц Башкирии

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Представительницам так называемого прекрасного пола доверяют менее значимые должности, но тем не менее им удается удерживать власть. Таковы данные исследования Mkset.
«Женский» рейтинг влиятельных персон в Башкирии возглавляет руководитель министерства семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова. Она остается чиновницей уже 13 лет. А в течение двух лет — с 2019 по 2021 — даже была вице-премьером. Несмотря на неосторожные публичные высказывания, Иванова, в общем, «не отсвечивает», начальство не устраивает ей разносы на оперативках. Вероятно, благодаря этому чиновнице удается долго сидеть в своем кресле.
Весной Ленара Иванова попала в санкционные списки за эвакуацию детей из Донецкого дома-интерната — в Европе расценили это как «незаконную депортацию». , Впрочем, для карьеры Ивановой в России попадание в санкционный список станет безусловным плюсом.
Лира Игтисамова занимает должность вице-премьера и министра финансов. В этом кресле она с 2019 года. В ее компетенции — планирование республиканского бюджета, к проекту которого в этом году были претензии.
Возглавляющая Управление главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская больше известна по системе «Инцидент». К ее услугам — целая армия сотрудников, которые мониторят соцсети и отвечают на претензии жителей. От Прочаковской во многом зависит, кому из чиновников устроят публичную «порку» на оперативке. Впрочем, такие сцены в большинстве случаев явно разыгрываются по заранее согласованной тематике. А еще Прочаковская часто сопровождает Радия Хабиров в поездках и берет у него интервью.
Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова — еще один политический долгожитель. Публична стала после назначения уполномоченным по правам ребенка в 2010 году, затем карьера резко пошла в гору. Поговаривают, что преуспевать Лилии Гумеровой помогает связи на федеральном уровне.
Наталья Полянская с 2020 года возглавляет Минземимущество Башкирии. Ведомство распоряжается принадлежащими республике предприятиями и зданиями, предоставляет участки в собственность и аренду.
На шестой строчке рейтинга — самый молодой министр в Башкирии Маргарита Болычева. В 2020 году, когда чиновница возглавила ведомство (тогда — Госкомитет), ей было 26 лет. Болычева занимается внешнеэкономическими связями. Например, в этом году республика активно открывает иностранные представительства. Чиновницу не критикуют публично, каких-то связанных с ней скандалов не было.
Председатель Центрального избиркома Башкирии Илона Макаренко — очень важный человек в свете предстоящих выборов. Она была студенткой Радия Хабирова в институте права БашГУ. До назначения в ЦИК возглавляла институт. Была избрана на должность главы ЦИК вскоре после того, как сам Хабиров был назначен врио главы региона. Спустя несколько месяцев в республике состоялись выборы главы Башкирии.
На восьмом месте по влиятельности — бывшая редактор телекомпании «Башкортостан» Эльвира Аиткулова, ныне — депутат Госдумы. Получила всероссийскую известность как соавтор резонансного законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри.
Далее следует еще один депутат Госдумы — врач-акушер Римма Утяшева. Ранее она была депутатом Госсобрания Башкирии.
На десятом месте начальник секретариата главы Башкирии Татьяна Пашкова. Она имеет прямой и постоянный доступ к главе республики, пользуется его полным доверием. Чиновница формирует график встреч Хабирова, занимается его корреспонденцией и передает поручения другим чиновникам Белого дома.
В топ-100 влиятельных также попали и другие женщины. Более подробно об остальных участниках рейтинга читайте на странице спецпроекта.