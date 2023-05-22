Женщины в политике: 10 самых влиятельных чиновниц Башкирии

Возглавляющая Управление главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская больше известна по системе «Инцидент». К ее услугам — целая армия сотрудников, которые мониторят соцсети и отвечают на претензии жителей. От Прочаковской во многом зависит, кому из чиновников устроят публичную «порку» на оперативке. Впрочем, такие сцены в большинстве случаев явно разыгрываются по заранее согласованной тематике. А еще Прочаковская часто сопровождает Радия Хабиров в поездках и берет у него интервью.

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова — еще один политический долгожитель. Публична стала после назначения уполномоченным по правам ребенка в 2010 году, затем карьера резко пошла в гору. Поговаривают, что преуспевать Лилии Гумеровой помогает связи на федеральном уровне.