В Уфу придет 32-градусная жара

Так, с понедельника темпера воздуха начнет постепенно подниматься с 28 градусов, в среду воздух прогреется уже до +30 градусов, в пятницу и субботу — до +31 градуса. Самый жаркий день придется на воскресенье — температура воздуха поднимется до +32 градусов.