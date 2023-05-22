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В Уфу придет 32-градусная жара

22 мая 2023, 03:30
Фото: 1MI

Уфимцев на этой неделе ожидает 32-градусная жара

Однако продержится жаркая погода только до конца недели, сообщают синоптики.

Холодная и дождливая погода в Уфе на время сменится по-настоящему летним теплом. Согласно прогнозу синоптиков «Гисметео» в ближайшие 7 днем температура воздуха в городе поднимется до +32 градусов.

Так, с понедельника темпера воздуха начнет постепенно подниматься с 28 градусов, в среду воздух прогреется уже до +30 градусов, в пятницу и субботу — до +31 градуса. Самый жаркий день придется на воскресенье — температура воздуха поднимется до +32 градусов.

Однако продержится жаркая погода только до конца недели, уже с 29 мая в Уфу придут дожди.

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#Элина Сайфранова
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