В Уфе в «День 1000 велосипедистов» закроют центр города

Уже с 10:30 и до 13:00 проезд закроют по 50-летия Октября — от проспекта Октября до Цюрупы, Цюрупы — от 50-летия Октября и до Пушкина, Мажита Гафури — от Пушкина до Заки Валиди, а также Заки Валиди — от Цюрупы до Мажита Гафури.