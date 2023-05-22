В Уфе в «День 1000 велосипедистов» закроют центр города

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Published Сегодня, 07:11
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В воскресенье, 28 мая, в Уфе закроют проезд по некоторым центральным улицам в связи с проведением «Дня 1000 велосипедистов». Об этом предупредили в мэрии города.
Маршрут велосипедистов будет проходить через проспект Октября, улицы Цюрупа, Заки Валиди и Конгресс-холл.
Так, с 7:00 до 12:00 полностью будет закрыт проезд по проспекту Октября — от Северного до Южного проезда, до 13:00 — от Северного проезда до улицы 50 лет Октября.
Уже с 10:30 и до 13:00 проезд закроют по 50-летия Октября — от проспекта Октября до Цюрупы, Цюрупы — от 50-летия Октября и до Пушкина, Мажита Гафури — от Пушкина до Заки Валиди, а также Заки Валиди — от Цюрупы до Мажита Гафури.
Напомним, что сегодня, 22 мая, в Уфе закрыто движение для автомобилистов на улицах Заки Валиди и Мажита Гафури.