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В Уфе откроется отделение Фонда поддержки участников СВО

22 мая 2023, 09:30
Фото: Максим Забелин // vk.com

В Уфе 31 мая заработает отделение Фонда поддержки участников СВО

Об этом сегодня, 22 мая, сообщил руководитель администрации главы РБ Максим Забелин.

В Уфе 31 мая откроется регионального отделение Фонда поддержки участников СВО «Защитники отечества». Как сообщает руководитель администрации главы РБ Максим Забелин, располагаться филиал будет по адресу улица Мингажева, 107.

Фонд будут помогать с решением вопросом и проблем медицинской помощи, обеспечения инвалидов СВО средствами реабилитации, протезами, также будут оказывать специализированные психолого-терапевтические консультации.

Курировать работу центра будут социальные координаторы, обучение 40 человек для работы в городских и районных филиалах уже прошло в Казани.  

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Военнослужащий#Общество
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