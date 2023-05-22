В Уфе откроется отделение Фонда поддержки участников СВО

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В Уфе 31 мая откроется регионального отделение Фонда поддержки участников СВО «Защитники отечества». Как сообщает руководитель администрации главы РБ Максим Забелин, располагаться филиал будет по адресу улица Мингажева, 107.
Фонд будут помогать с решением вопросом и проблем медицинской помощи, обеспечения инвалидов СВО средствами реабилитации, протезами, также будут оказывать специализированные психолого-терапевтические консультации.
Курировать работу центра будут социальные координаторы, обучение 40 человек для работы в городских и районных филиалах уже прошло в Казани.