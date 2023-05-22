В Уфе начнутся массовые проверки в домах и квартирах

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С понедельника 22 мая и до конца месяца в Уфе пройдут массовые проверки приборов учета горячего водоснабжения и тепловой энергии в домах и квартирах.
Организованы проверки ресурсоснабжающей компанией ООО «БашРТС» бесплатно. Непосредственно проверкой счетчиков займутся официальные представители компании — сотрудники ООО «Городская абонентская служба». График проверок опубликован на сайте «БашРТС».
— Проверяющие должны иметь при себе удостоверение с личным фото и печатью ООО «Городская абонентская служба», а также заявку «БашРТС» с указанием списка адресов домов для проверки, — сообщили в ООО «БашРТС».
Известно, что в ходе проверки сотрудники снимут показания ИПУ, проверят их состояние, установят пломбы, а также установят наличие или отступаем фактов вмешательства в работоспособность приборов и оформят акты обследования.
Цель данных проверок — определение реального расхода коммунальных ресурсов, которые потребители передают самостоятельно. Если же собственник жилья откажется впускать проверяющих, то плата за отопление и горячую воду по истечению трех месяцев будет начисляться по нормативу.