В Уфе на обновление железной дороги в Парке Якутова выделят 1,8 миллиарда рублей

Власти намерены создать в уфимском парке Якутова образовательно-профориентационный кластер. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей. Финансирование будет осущесвтляться за счет средств РЖД. Об этом сегодня, 22 мая, в ходе оперативного совещания в ЦУРе сообщил и. о. министра транспорта Башкирии Руслан Гарипов.