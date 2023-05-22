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В Уфе на обновление железной дороги в Парке Якутова выделят 1,8 миллиарда рублей

22 мая 2023, 13:02
Фото: 1MI
Деньги в проект образовательно-профориентационного кластера вложит РЖД
Сюжет
Дети

Власти намерены создать в уфимском парке Якутова образовательно-профориентационный кластер. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей. Финансирование будет осущесвтляться за счет средств РЖД. Об этом сегодня, 22 мая, в ходе оперативного совещания в ЦУРе сообщил и. о. министра транспорта Башкирии Руслан Гарипов.

По его словам на базе кластера будут обучать юных железнодорожников, в связи с чем планируется обновить детскую железную дорогу. Строительство самого кластера планируется начать уже в следующем году.

— В 2023–2024 годах планируется приступить к разработке проектно-сметной документации, в 2024–2025 годах совместно с РЖД выполнить строительные и монтажные работы железной дороги и по всему парку, — отметил Руслан Гарипов.

Данную инициативу поддержал глава республики Радий Хабиров, отметивший, что сам Парк Якутова также нуждается в реконструкции.

— Это будет интересный, познавательный объект для детей. Сам парк требует нашего внимания, надо переговорить с теми, кто заведует этим парком, и готовить документы, — сказал Радий Хабиров.
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