В Уфе на обновление железной дороги в Парке Якутова выделят 1,8 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Власти намерены создать в уфимском парке Якутова образовательно-профориентационный кластер. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей. Финансирование будет осущесвтляться за счет средств РЖД. Об этом сегодня, 22 мая, в ходе оперативного совещания в ЦУРе сообщил и. о. министра транспорта Башкирии Руслан Гарипов.
По его словам на базе кластера будут обучать юных железнодорожников, в связи с чем планируется обновить детскую железную дорогу. Строительство самого кластера планируется начать уже в следующем году.
— В 2023–2024 годах планируется приступить к разработке проектно-сметной документации, в 2024–2025 годах совместно с РЖД выполнить строительные и монтажные работы железной дороги и по всему парку, — отметил Руслан Гарипов.
Данную инициативу поддержал глава республики Радий Хабиров, отметивший, что сам Парк Якутова также нуждается в реконструкции.
— Это будет интересный, познавательный объект для детей. Сам парк требует нашего внимания, надо переговорить с теми, кто заведует этим парком, и готовить документы, — сказал Радий Хабиров.