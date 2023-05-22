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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В России планируют программу семейного сертификата для покупки отечественных авто

22 мая 2023, 08:23
Депутаты готовят законопроект о введении программы семейного сертификата на покупку первой машины отечественного производства.

Об этом сообщили «Известия». Согласно плану, семьи, у которых родился первый ребенок и которые не достигли 30-летнего возраста, смогут получить выплату в размере 1 миллиона рублей на приобретение автомобиля. Законопроект получил поддержку автопроизводителей, комитетов Государственной Думы по труду и социальной политике, а также по вопросам семьи.

Однако эксперты высказывают сомнения относительно финансирования данной программы. Также вызывает интерес вопрос о том, какие марки отечественных автомобилей будут подходить для льготной покупки и какие условия и требования будут установлены для получения семейного сертификата.

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