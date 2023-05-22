В России планируют программу семейного сертификата для покупки отечественных авто

Об этом сообщили «Известия». Согласно плану, семьи, у которых родился первый ребенок и которые не достигли 30-летнего возраста, смогут получить выплату в размере 1 миллиона рублей на приобретение автомобиля. Законопроект получил поддержку автопроизводителей, комитетов Государственной Думы по труду и социальной политике, а также по вопросам семьи.