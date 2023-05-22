В России планируют программу семейного сертификата для покупки отечественных авто

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Об этом сообщили «Известия». Согласно плану, семьи, у которых родился первый ребенок и которые не достигли 30-летнего возраста, смогут получить выплату в размере 1 миллиона рублей на приобретение автомобиля. Законопроект получил поддержку автопроизводителей, комитетов Государственной Думы по труду и социальной политике, а также по вопросам семьи.
Однако эксперты высказывают сомнения относительно финансирования данной программы. Также вызывает интерес вопрос о том, какие марки отечественных автомобилей будут подходить для льготной покупки и какие условия и требования будут установлены для получения семейного сертификата.