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Published Сегодня, 04:35

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«Огромные затраты»: почему в Уфе нет метро

22 мая 2023, 04:35
Фото: 1MI

Власти объяснили, почему в Уфе нет метро

Также городские власти назвали причину этого и сообщили об альтернативах метро в столице Башкирии.

Накануне жители Башкирии поинтересовались на странице главы региона, планируется ли в Уфе строительство метро. В мэрии сразу заявили, что строительство метрополитена не планируются.

Со слов представительницы администрации Лейсан Утяшевой, Уфа расположена в месте сложных геологических условий. Кроме того, на строительство метро требуются «огромные финансовые затраты, которых попросту нет».

Однако в администрации в качестве альтернативы планируют развивать городские электрически и электротранспорт — трамваи и троллейбусы.

Напомним, что накануне автопарк МУЭТ был выставлен на торги за 332 миллиона рублей. Выставлены на продажу пять трамваев, 57 троллейбусов предприятия, а также несколько автомобилей.

В течение двух лет: власти Башкирии раскрыли карты судьбы электротранспорта в Уфе
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#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Метро#Трамваи#Электротранспорт#Общественный транспорт
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