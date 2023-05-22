«Огромные затраты»: почему в Уфе нет метро

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:55
Накануне жители Башкирии поинтересовались на странице главы региона, планируется ли в Уфе строительство метро. В мэрии сразу заявили, что строительство метрополитена не планируются.
Со слов представительницы администрации Лейсан Утяшевой, Уфа расположена в месте сложных геологических условий. Кроме того, на строительство метро требуются «огромные финансовые затраты, которых попросту нет».
Однако в администрации в качестве альтернативы планируют развивать городские электрически и электротранспорт — трамваи и троллейбусы.
Напомним, что накануне автопарк МУЭТ был выставлен на торги за 332 миллиона рублей. Выставлены на продажу пять трамваев, 57 троллейбусов предприятия, а также несколько автомобилей.