В Башкирии центру допризывной подготовки присвоили имя погибшего в СВО Героя России

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В Башкирии именем героя России Алмаза Сафина назван «Центр допризывной подготовки РБ». Постановление с подписью премьер-министра республики Андрея Назарова было опубликовано на сайте правовой информации.
В документе отмечается, что затраты на переименование возложены на сам центр.
Уроженец Альшеевского района 37-летний старшина Алмаз Сафин был удостоен звания Героя Росси посмертно «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Мужчина принимал участие в специальной военной операции, зимой этого года стало известно о смерти военнослужащего.