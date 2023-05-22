В Башкирии центру допризывной подготовки присвоили имя погибшего в СВО Героя России

Уроженец Альшеевского района 37-летний старшина Алмаз Сафин был удостоен звания Героя Росси посмертно «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Мужчина принимал участие в специальной военной операции, зимой этого года стало известно о смерти военнослужащего.