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В Башкирии центру допризывной подготовки присвоили имя погибшего в СВО Героя России

22 мая 2023, 12:05
Фото: сайт главы РБ

Именем Героя России Алмаза Сафина назвали центр допризывной подготовки Башкирии

Соответствующий постановление подписал премьер-министра Андрей Назаров.

В Башкирии именем героя России Алмаза Сафина назван «Центр допризывной подготовки РБ». Постановление с подписью премьер-министра республики Андрея Назарова было опубликовано на сайте правовой информации. 

В документе отмечается, что затраты на переименование возложены на сам центр. 

Уроженец Альшеевского района 37-летний старшина Алмаз Сафин был удостоен звания Героя Росси посмертно «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Мужчина принимал участие в специальной военной операции, зимой этого года стало известно о смерти военнослужащего.

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