В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО рядовым Иваном Шубенковым

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В минувшее воскресенье в Нефтекамске простились с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Иваном Шубенковым. Как сообщает Центр поддержки участников СВО и их семей, посмертно он был награжден орденом Мужества.
— Сегодня мы пришли проводить в последний путь нашего героя. Иван Николаевич простой парень, пошел добровольцем защищать Родину, свое Отечество. Искренне соболезнуем родственникам и товарищам павшего воина. Мы будем поддерживать родных и близких, а память о его нём навсегда останется в истории Нефтекамска, — приводит слова мэра Нефтекамска центр поддержки.