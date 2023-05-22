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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО рядовым Иваном Шубенковым

22 мая 2023, 05:13
Прощание состоялось накануне в Нефтекамске, сообщает Центр поддержки участников СВО и их семей.

В минувшее воскресенье в Нефтекамске простились с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Иваном Шубенковым. Как сообщает Центр поддержки участников СВО и их семей, посмертно он был награжден орденом Мужества. 

— Сегодня мы пришли проводить в последний путь нашего героя. Иван Николаевич простой парень, пошел добровольцем защищать Родину, свое Отечество. Искренне соболезнуем родственникам и товарищам павшего воина. Мы будем поддерживать родных и близких, а память о его нём навсегда останется в истории Нефтекамска, — приводит слова мэра Нефтекамска центр поддержки.
Фото: ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ | НЕФТЕКАМСК // vk.com
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