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В Башкирии бизнесмена осудили за хищение 520 миллионов рублей у дольщиков

22 мая 2023, 11:00
Фото: 1MI

В Башкирии осудили бывшего директора «ЕТЗК» за хищение 520 млн рублей у дольщиков

Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Стерлитамакский горсуд вынес приговор экс-директора ООО «Единая торгово-закупочная компания» по уголовному дело о хищении средств дольщиков на общую сумму в 520 миллионов рублей.

Как сообщает прокуратура РБ, подсудимый в период с 2012 по 2016 года совместно с компаньонами похитил средства граждан и банковских организаций, которые предназначались на строительства домов в Стерлитамаке.

Компания устанавливала цены на жилье в строящихся ЖК ниже рыночных и привлекала средства дольщиков, гарантируя сдачу объектов в срок. Однако фактически компания не планировала завершать строительство. Занималась ООО «Единая торгово-закупочная компания» и двойной продаже строящегося жилья. 

Так, мужчина был признан виновным по части 4 статьи159 и части 4 статьи 159.1 и приговорен к 9 годам в колонии общего режима. 

#Элина Сайфранова
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