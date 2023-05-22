В Башкирии бизнесмена осудили за хищение 520 миллионов рублей у дольщиков

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Стерлитамакский горсуд вынес приговор экс-директора ООО «Единая торгово-закупочная компания» по уголовному дело о хищении средств дольщиков на общую сумму в 520 миллионов рублей.
Как сообщает прокуратура РБ, подсудимый в период с 2012 по 2016 года совместно с компаньонами похитил средства граждан и банковских организаций, которые предназначались на строительства домов в Стерлитамаке.
Компания устанавливала цены на жилье в строящихся ЖК ниже рыночных и привлекала средства дольщиков, гарантируя сдачу объектов в срок. Однако фактически компания не планировала завершать строительство. Занималась ООО «Единая торгово-закупочная компания» и двойной продаже строящегося жилья.
Так, мужчина был признан виновным по части 4 статьи159 и части 4 статьи 159.1 и приговорен к 9 годам в колонии общего режима.