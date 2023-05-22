Деньги выплачиваются на любого школьника, но только до 15 лет. При этом компенсацию можно оформить не только на летние, но и на зимние, осенние и весенние каникулы. Подать заявку на выплату в Уфе можно неограниченное количество раз на каждого школьника в семье.