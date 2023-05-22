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Уфимцы могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей

22 мая 2023, 15:29
Фото: 1MI
Уфимцы могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей
Родители уфимских школьников могут получить государственное финансирование на оздоровление детей. Какую максимальную выплату на отдых ребенка можно оформить в Уфе в 2023 году — расскажем в нашем материале.

Выплата 33 000 рублей на отдых ребенка — кому положена?

Максимальную выплату от государства на оздоровление могут получить не все родители. В России действует мера поддержка семей военнослужащих и сотрудников силовых структур. Данным категориям граждан назначается выплата на отдых ребенка ежегодно.

На господдержку могут претендовать семьи тех военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые погибли или получили инвалидность при несении военной службы на территории Чечни и Северного Кавказа. В 2023 году сумма выплаты с учетом индексации составляет 33,023 тыс. рублей. Пособие выплачивается раз в год на учащихся 1–11-х классов.

Однако в Уфе семьи школьников могут получить также компенсацию на путевки в рамках программы «Оздоровление детей Республики Башкортостан». Региональная компенсация в 2023 году составляет 15,361 тысячи рублей.

Деньги выплачиваются на любого школьника, но только до 15 лет. При этом компенсацию можно оформить не только на летние, но и на зимние, осенние и весенние каникулы. Подать заявку на выплату в Уфе можно неограниченное количество раз на каждого школьника в семье.

Кроме того, в Уфе детям участников СВО путевки в оздоровительные лагеря в 2023 году предоставляются бесплатно.

Выплата 33 000 рублей на отдых ребенка — кому положена?Выплата 33 000 рублей на отдых ребенка — кому положена?
Выплата 33 000 рублей на отдых ребенка — кому положена?
Фото: 1MI

Как уфимцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка

Семьи военнослужащих и силовиков, погибших или получивших инвалидность на территориях Северного Кавказа и Чечни, могут обратиться за пособием на детский отдых в СФР. Также оформить выплату можно через портал «Госуслуги».

Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней. Для положительного решения, возможно, потребуется предоставить дополнительные документы: справку из общеобразовательного учреждения, где учится школьник, или документы из военкомата, подтверждающие гибель родителя или получение им инвалидности при исполнении воинского долга и служебных обязанностей.

Чтобы получить региональную выплату в Уфе за путевку в оздоровительные детские учреждения, нужно зарегистрироваться на едином портале Республики Башкортостан по детскому отдыху и оздоровлению.

После этого родитель может выбрать лагерь или оздоровительную организацию из списка на сайте Минобрнауки Башкирии и здесь же подать заявление на получение путевки. Количество мест ограничено, дополнительных льгот на получение места в лагере нет, поэтому путевки предоставляются в порядке живой очереди.

Деньги возвращаются родителям после оплаты всей стоимости путевки в оздоровительное учреждение и предоставления счета-фактуры оплаты в уфимские органы управления образования.

Как уфимцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенкаКак уфимцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка
Как уфимцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка
Фото: 1MI
#Уфа#Выплаты#Летний оздоровительный отдых
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