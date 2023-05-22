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У соколов на крыше «Уралсиба» в Уфе вылупились еще два птенца

22 мая 2023, 14:54
Фото: Скриншот онлайн-трансляции с крыши банка "Уралсиб"
Ранее стала известно, что соколы отложили в этом году при яйца

В Уфе у соколов, гнездящихся на крыше банка "Уралсиб" появилось на свет двое птенцов. Всего в кладке было три яйца. 

Напомним, ранее в пресс-службе банка ранее сообщили, что соколы-сапсаны в этом году вернулись в Уфу с зимовки 13 марта, а первое яйцо отложили 11 апреля. Как и в прошлые годы, сотрудники «Уралсиба» подготовили к их прилету место гнездования — технический выступ на 25 этаже здания, а также запустили прямую трансляцию совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой «Атлас птиц Уфы».

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#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Уфы#Башкирия
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