У СМИ есть подозрения в сговоре в дорожных тендерах в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Арбитражный суд Ростовской области подтвердил претензии ФАС к областному министерству транспорта. Ведомству предъявили масштабирование закупок на содержание дорог. Из-за этого в тендерах победу одерживали конкретные участники, пишет издание newizv.ru.
Как сообщили представители пресс-службы УФАС по Ростовской области, министерство транспорта дважды проводило электронные аукционы на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Потенциальные подрядчики должны были выполнить одновременно в 34 населенных пунктах региона 54 вида работ. Ресурсы и возможности для реализации данных задач в таком случае были только у двух крупных игроков рынка - «РостовАвтоДора» и «Тацинского ДСУ».
Арбитражный суд Москвы постановил оставить в силе штрафы для предприятий «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель», которые были назначены в УФАС за заключение соглашения, ограничивающего конкуренцию. За картельный сговор компании-подрядчики должны выплатить штраф на сумму свыше 228 миллионов рублей.
Антимонопольная служба также выявила нарушения в закупке работ на строительство дороги из Ростова до границы с Донецкой народной республикой.
Недавно в Азовском районе был объявлен тендер на содержание дорог. Сумма контракта – 77,5 миллиона рублей. Отмечается, что фронт работ при этом не был указан. По данному факту ФАС проводит проверку.
Федеральные и региональные СМИ неоднократно упоминали о связи главы минтранса Ростовской области, экс-руководителя «РостовАвтоДора» Владимира Окунева с семьей дорожного магната Павла Рогачкина. Антимонопольщики, в свою очередь, ранее доказывали факты картельных сговоров, участниками которых были дорожные предприятия, которыми руководят родственники магната. Министерство транспорта постоянно устраивает электронные аукционы, в которых регулярно выигрывают «Ростовское ДСУ» и «Т-Транс», принадлежащие Рогачкину.
В то же время состояние дорог в Ростовской области оставляет желать лучшего. Это отмечают как местные жители, так и гости региона. Согласно результатам исследования РИА Новости, по качеству дорожного полотна область занимает лишь 30-е место в рейтинге.
В апреле глава государства Владимир Путин прокомментировал состояние ростовских дорог. «Там не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно», - сказал президент России. Примут ли во внимание этот комментарий чиновники из минтранса, покажет время.