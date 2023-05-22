У СМИ есть подозрения в сговоре в дорожных тендерах в Ростовской области

Как сообщили представители пресс-службы УФАС по Ростовской области, министерство транспорта дважды проводило электронные аукционы на общую сумму 3,5 миллиарда рублей. Потенциальные подрядчики должны были выполнить одновременно в 34 населенных пунктах региона 54 вида работ. Ресурсы и возможности для реализации данных задач в таком случае были только у двух крупных игроков рынка - «РостовАвтоДора» и «Тацинского ДСУ».