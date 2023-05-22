То ли дорого, то ли дешево: что происходит с индексами окрошки, борща и оливье

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
Индекс окрошки, то есть цена необходимые для её приготовления продуктов, за последние 12 месяцев, по данным «Платформы ОФД», в России вырос на 3%. На данный момент стоимость набора «окрошечных» продуктов составляет порядка 900 рублей. Главное правило для любителей дешёвой окрошки — покупать продукты в сетевых магазинах или на рынке. Цены на продукты в модных онлайн-магазинах не радуют: рост индекса окрошки и вовсе составил 20% — все подорожало до 1100 рублей, что во многом объясняется удобством и быстрой доставкой.
Подорожание на 3% за год в нынешних условиях не кажется таким существенным. Но сравнивать цену окрошки с ценами на другие блюда непросто: многое зависит от сезона. Индекс окрошки считают к лету, продукты борщевого набора — к осени после сбора урожая, индекс оливье — к Новому году. Но к чему все эти предрассудки со строгой привязкой блюда к сезонам? Иногда ведь очень хочется съесть тарелочку борща с порцией оливье даже в жаркий летний день. "Новые известия" разбираются, как изменились цены на традиционные для российских семей блюда и что сейчас выгоднее готовить.
Во избежании расхождений, мы будем ориентироваться на статистику от Росстата (цены на продукты, отсутствующие в еженедельном мониторинге Росстата, были взяты на портале ЕМИСС по состоянию на конец апреля 2022 и 2023 годов соотвественно). Исходя из них, посчитаем среднюю стоимость одной порции каждого блюда, приготовленного по наиболее распространенным рецептам.
Интернет-портал «Еда» приводит рецепт классической окрошки на 6 порций. Исходя из этого смотрим сколько и чего потребуется на 1 порцию блюда. Стоимость 1 порции по состоянию на 13 мая 2022 года выходила 54,5 рублей. А 10 мая 2023 года такое же блюдо стоит 46,13 рублей. Окрошка за год, если верить данным Росстата, вообще подешевела на 15%!
Разница с возросшим индексом окрошки объясняется тем, что дорогих продуктов требуется не так много. К тому же в расчётах «Платформы ОФД» в состав окрошки входит редис, который подорожал на 28%. Однако Росстат статистику цен на данный овощ не ведет, потому в нашем рецепте его не будет.
Сэкономить при готовке окрошки в этом году поможет картофель, который в мае 2023 года стоит 33,17 рублей против 112,57 рублей в мае 2022 года. Картофель подешевел на 70,5%! Стоит отметить, что в прошлом году в это время в магазинах были совершенно нетипичные цены на картошку: поставки импортной продукции прерывались, а люди стремились сделать запасы на чёрный день, сметая с прилавков все подряд. Но чёрный день не наступил, и цены нормализовались.
Но не всем так повезло. К примеру, огурцы подорожали почти на 30%. К 10 мая 2023 года 1 кг огурцов стоит в среднем 165,99 рублей.
На приготовление одной порции борща по классическому рецепту продуктов потребуется значительно больше, чем для окрошки. Так, в мае 2022 года стоимость одной порции домашнего борща в среднем составляла 99,9 рублей. В мае этого года порция борща обойдется в 93,42 рубля, что на 6,5% ниже по сравнению с прошлогодними ценами.
Вместе с картошкой подешевела и капуста, рост цен на которую обусловлен примерно теми же причинами. В прошлом году она стоила 63,2 рубля за 1 кг, а в этом — 39,48 рублей.
Но, как было сказано ранее, в борще намного больше набор продуктов, чем в окрошке, и от этого влияние подешевевших овощей попросту нивелируется. Более того, цена говядины с костью выросла на 4,15% — до 491,41 рублей за 1 кг, а томатные консервы, к примеру, подорожали на 10,3% — до 333,26 рублей за 1 кг.
Оливье готовить куда проще и быстрее, чем борщ. Если, конечно, речь идет это привычном для всех советском варианте салата, а не фантазийных версиях с морскими гадами и перепелками.
В мае 2022 года одна порция оливье стоила в среднем 74,34 рубля. А в мае 2023 года — 77,15 рублей. Салат, таким образом, за год подорожал на на 3,8%. Не помогла даже подешевевшая картошка: в рецепте огурцы и много готовых продуктов, как майонез и консервированный зелёный горошек. А цены на них за год выросли на 9,4% и 2% соответственно.
Окрошка, борщ, оливье — все эти блюда содержат в себе и подешевевшие, и подорожавшие продукты. Но что, если в рамках эксперимента приготовить обед из наиболее подешевевших продуктов? Получится блюдо, которое поможет выжить даже если ваши доходы сократились.
Пшённая каша на воде, тушёная картошка с капустой, салат из капусты со свеклой, приправленные подсолнечным маслом, и запечённое яблоко на десерт. Рацион весьма скудный, но некоторое время продержаться можно.
На случай, если за минувший год выше финансовое положение значительно улучшилось, то вы однозначно сможете позволить себе продукты, цены на которые в этом году выросли.
В эту категорию относятся: говядина, обжаренная с лучком и ломтиком хлеба, бараньи рёбрышки с огурцами, тушка рыбы целиком вместо сомнительного вида спресованного филе и бананы с печеньем к чаю. Вот такой теперь рацион у зажиточного класса.
Однако уже к осени этот список продуктов может сильно измениться. Ввиду слабого технического развития агропромышленного комплекса в России ярко выражена сезонность. Будет хороший урожай — значит повезло и цены пойдут вниз, всё равно хранить длительное время овощи негде. Не уродятся зерно и овощи — будут проблемы и рост цен.