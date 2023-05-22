То ли дорого, то ли дешево: что происходит с индексами окрошки, борща и оливье

Подорожание на 3% за год в нынешних условиях не кажется таким существенным. Но сравнивать цену окрошки с ценами на другие блюда непросто: многое зависит от сезона. Индекс окрошки считают к лету, продукты борщевого набора — к осени после сбора урожая, индекс оливье — к Новому году. Но к чему все эти предрассудки со строгой привязкой блюда к сезонам? Иногда ведь очень хочется съесть тарелочку борща с порцией оливье даже в жаркий летний день. "Новые известия" разбираются, как изменились цены на традиционные для российских семей блюда и что сейчас выгоднее готовить.