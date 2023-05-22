«Так дело не пойдет»: глава Башкирии раскритиковал глав трех районов

Было отмечено, что в трех районах республики официальных пляжей в этом году не будет. Это Куюргазинский, Мишкинский и Федоровский районы. Радий Хабиров поручил разобраться в этом вопросе, отметив, что работы по организации пляжей — полномочия глав районов.