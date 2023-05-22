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Published Сегодня, 11:52

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Updated Сегодня, 11:54

«Так дело не пойдет»: глава Башкирии раскритиковал глав трех районов

22 мая 2023, 11:52

Радий Хабиров раскритиковал глав трех районов за отсутствие пляжей

Речь идет о Куюргазинском, Мишкинском и Федоровском районах.

В этом году к началу купального сезона власти планируют открыть 149 пляжей в 59 районах. Как отметил глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров в ходе оперативного совещания в ЦУРе, на сегодняшний день готовы 117 пляжей в 54 муниципалитетах.

Было отмечено, что в трех районах республики официальных пляжей в этом году не будет. Это Куюргазинский, Мишкинский и Федоровский районы. Радий Хабиров поручил разобраться в этом вопросе, отметив, что работы по организации пляжей — полномочия глав районов.

— Так не пойдет дело. Это чисто полномочия муниципалитета. Там небольшие объемы работ: дно надо почистить, песка может насыпать, спасателей поставить. Все это муниципалитеты могут, где хотят, — Радий Хабиров.
#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Купальный сезон#Пляжи Уфы#Лето#Этим летом
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