«Так дело не пойдет»: глава Башкирии раскритиковал глав трех районов

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В этом году к началу купального сезона власти планируют открыть 149 пляжей в 59 районах. Как отметил глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров в ходе оперативного совещания в ЦУРе, на сегодняшний день готовы 117 пляжей в 54 муниципалитетах.
Было отмечено, что в трех районах республики официальных пляжей в этом году не будет. Это Куюргазинский, Мишкинский и Федоровский районы. Радий Хабиров поручил разобраться в этом вопросе, отметив, что работы по организации пляжей — полномочия глав районов.
— Так не пойдет дело. Это чисто полномочия муниципалитета. Там небольшие объемы работ: дно надо почистить, песка может насыпать, спасателей поставить. Все это муниципалитеты могут, где хотят, — Радий Хабиров.