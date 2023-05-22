Сто влиятельных Башкирии: политики, которые остались за рамками рейтинга

В топ-100 не оказалось еще одного депутата Госсобрания и советника директора Учалинского ГОКа Яудата Биккинова. В 2018-2018 годах этот парламентарий был гораздо публичнее, чем сейчас. Тогда он возглавлял предприятие, разрабатывавшее печально знаменитый карьер в Сибае. Руда под чашей карьера начала тлеть, жители задыхались от выбросов диоксида серы. Сначала проблему отрицали, потом Биккинов неоднократно обещал, что она будет решена. В итоге тление прекратилось. Директором УГОК с 2019 года является другой депутат — Закария Гибадуллин. И он также оказался за пределами списка 100 влиятельных.