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Сто влиятельных Башкирии: политики, которые остались за рамками рейтинга

22 мая 2023, 09:00
Фото: mkset.ru
Среди тех, кто не вошел в список, — не только профессиональные политики, но и представители творческой интеллигенции.

Рейтинг влиятельных персон составлен Mkset на основе оценок экспертов. Возглавил его действующий глава Башкирии Радий Хабиров. В список также вошли высшие чиновники, руководители силовых ведомств и бизнесмены.

Среди тех, кто не попал в итоговый рейтинг оказались достаточно известные и даже публичные персоны. Так, места в списке не нашлось экономисту и депутату регионального Госсобрания Рустему Ахунову — эксперты оценили его влиятельность не слишком высоко.

Рустем Ахунов между тем довольно известен в республике: он часто, хотя и в интеллигентной форме, задает министрам неудобные вопросы в Госсобрании, выступает в СМИ в качестве эксперта в экономической сфере, имеет собственное мнение по разным вопросам.

Примечательно, что Рустем Ринатович входит в число лиц, которые могут контролировать решения, принимаемые Фондом социальных целевых программ. ФСЦП — это своего рода «кубышка» Башкирии с тремя миллиардами чистых активов. По официальной версии средства должны использоваться на строительство школ, больниц и пр. 

В рейтинге не оказалось актрисы Молодежного театра Рушанны Бабич. Действующий депутат Госсобрания, она не часто дает комментарии прессе и в общем-то в основном сферой ее деятельности остается культура.

В топ-100 не оказалось еще одного депутата Госсобрания и советника директора Учалинского ГОКа Яудата Биккинова. В 2018-2018 годах этот парламентарий был гораздо публичнее, чем сейчас. Тогда он возглавлял предприятие, разрабатывавшее печально знаменитый карьер в Сибае. Руда под чашей карьера начала тлеть, жители задыхались от выбросов диоксида серы. Сначала проблему отрицали, потом Биккинов неоднократно обещал, что она будет решена. В итоге тление прекратилось. Директором УГОК с 2019 года является другой депутат — Закария Гибадуллин. И он также оказался за пределами списка 100 влиятельных.

Следующая персона, которая имеет небольшое влияние на происходящие в республике политические процессы — депутат, паралимпиец Ирек Зарипов. В Курултае он занимается общественной деятельностью и развитием детского спорта.

Не вошли в список также депутаты Галина Ишмухаметова, под чьим руководством выпускается газета «Уфимские ведомости» и журнал «Уфа», председатель исполкома Конгресса татар Загир Хакимов, заместитель начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Салават Рахматуллин и член КПРФ Лия Хафизова.

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