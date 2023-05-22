«Ростелеком» обеспечил в Уфе интернетом лучших киберспортсменов страны

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:38
Dota, StarCraft II, Clash Royale, Tekken 7, DCL — The Game, Counter-Strike: Global Offensive — в этих дисциплинах состязались киберспортсмены, приехавшие в Уфу. Программу главного события игрового мира дополнил финал чемпионата Республики Башкортостан по интерактивному хоккею. Призовой фонд турнира составил пять миллионов рублей.
Региональный партнер финала чемпионата России по киберспорту — «Ростелеком» — обеспечил скоростным интернетом 20 игровых мест, а также предоставил организаторам турнира возможность трансляции событий для тысяч поклонников компьютерного спорта. Скорость передачи данных составила 800 Мбит/с.
Сергей Чирков, директор по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» в Башкортостане:
— Современные компьютерные игры требуют высокой скорости интернета и стабильного и соединения. На чемпионатах всероссийского уровня требования к надежности технических параметров возрастают многократно. Выбор «Ростелекома» как партнера — знак доверия к качеству наших услуг и доказательство того, что провайдеру удалось создать в республике самую современную цифровую инфраструктуру.
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