«Ростелеком» обеспечил в Уфе интернетом лучших киберспортсменов страны

— Современные компьютерные игры требуют высокой скорости интернета и стабильного и соединения. На чемпионатах всероссийского уровня требования к надежности технических параметров возрастают многократно. Выбор «Ростелекома» как партнера — знак доверия к качеству наших услуг и доказательство того, что провайдеру удалось создать в республике самую современную цифровую инфраструктуру.