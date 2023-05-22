Республика Сербская готова оплачивать покупки газа в рублях

По словам Перовича, технически это возможно, однако в настоящее время возникают трудности с оплатой из-за задержек в трансферах через корреспондентские банки. Он также добавил, что президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Милорад Додик, планирует обсудить с президентом России, Владимиром Путиным, цену на газ и проект трубопровода для поставок топлива из России во время своего визита в Москву 23 мая.