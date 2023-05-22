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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Республика Сербская готова оплачивать покупки газа в рублях

22 мая 2023, 11:23
Глава представительства Республики Сербская в России, Душан Перович, заявил, что Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова оплачивать покупки российского газа в рублях.

Он отметил, что компания "Газпром" ежегодно продлевает основной договор по поставкам газа, и Республика Сербская получает рыночную цену, но по старой формуле, пишет газета “Известия”.

По словам Перовича, технически это возможно, однако в настоящее время возникают трудности с оплатой из-за задержек в трансферах через корреспондентские банки. Он также добавил, что президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Милорад Додик, планирует обсудить с президентом России, Владимиром Путиным, цену на газ и проект трубопровода для поставок топлива из России во время своего визита в Москву 23 мая.



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