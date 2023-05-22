Ремонт Шакшинского моста, режим чрезвычайного положения и кража клеща Валеры в Уфе

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Сегодня, 22 мая, глава Башкирии анонсировал ремонт Шакшинского моста и сделал ряд поручений чиновникам в этой связи. Так, глава Башкирии поручил заранее информировать горожан о начале ремонте, чтобы «они заранее меняли свои графики, понимали как объезжать». Тем не менее, вице-премьеру Марзаеву поручено рассмотреть возможность сохранения потока автомобилей во время ремонта.
Стало известно о переносе места проводов добровольцев к месту боевого слаживания. Как отметил глава Башкирии в ходе оперативного совещания, на этой неделе еще ряд подразделений будут провожать традиционно с Советской площади. Однако уже в последующие дня из-за книжной ярмарки, которая пройдет на Советской площади с 26 по 28 мая, проводы будут проводиться с другой локации.
На территории 31 муниципалитета Башкирии будет введен режим чрезвычайного положения. Распоряжение об этом отдал глава региона. Известно, что вводится режим в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур в результате заморозков.
Власти намерены создать в уфимском парке Якутова образовательно-профориентационный кластер. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиарда рублей. Финансирование будет осущесвтляться за счет средств РЖД. На базе кластера будут обучать юных железнодорожников, в связи с чем планируется обновить детскую железную дорогу. Строительство самого кластера планируется начать уже в следующем году.
Управление ФСБ по Башкирии объявило официальное предостережение 38-летнему уфимцу, планировавшему вступить в ВСУ. По информации ведомства, у мужчины были намерения о вступлении в вооруженные силы Украины, чтобы в дальнейшем принять участие в боевых действиях против России. В свою очередь, в УФСБ мужчине пригрозили статьей о госзимене в случае продолжения «указанных действий».
В Уфе украли памятник клещу Валерию. Предположительно, это сделали школьники, отмечавшие сегодня «Последний звонок». Памятник простоял в городе около трех лет. По словам авторов, он должен был напоминать о важности «каждой букашки в природе и о том, что надо обязательно сделать прививку от энцефалита».