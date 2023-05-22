Ремонт Шакшинского моста, режим чрезвычайного положения и кража клеща Валеры в Уфе

Стало известно о переносе места проводов добровольцев к месту боевого слаживания. Как отметил глава Башкирии в ходе оперативного совещания, на этой неделе еще ряд подразделений будут провожать традиционно с Советской площади. Однако уже в последующие дня из-за книжной ярмарки, которая пройдет на Советской площади с 26 по 28 мая, проводы будут проводиться с другой локации.