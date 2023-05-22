Отправку участников СВО из Уфы перенесли: известна причина

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Стало известно о переносе места проводов добровольцев к месту боевого слаживания. Как отметил глава Башкирии в ходе оперативного совещания, на этой неделе еще ряд подразделений будут провожать традиционно с Советской площади.
Однако уже в последующие дня из-за книжной ярмарки, которая пройдет на Советской площади с 26 по 28 мая, проводы будут проводиться с другой локации.
— С учетом того, что на этой неделе у нас площадь уже практически будет занята и готова под «Китап байрам» проводы состоятся в парке «Патриот», — заявил Радий Хабиров.