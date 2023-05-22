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Отправку участников СВО из Уфы перенесли: известна причина

22 мая 2023, 07:48
Фото: 1MI
О переносе проводов сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Стало известно о переносе места проводов добровольцев к месту боевого слаживания. Как отметил глава Башкирии в ходе оперативного совещания, на этой неделе еще ряд подразделений будут провожать традиционно с Советской площади.

Однако уже в последующие дня из-за книжной ярмарки, которая пройдет на Советской площади с 26 по 28 мая, проводы будут проводиться с другой локации.

— С учетом того, что на этой неделе у нас площадь уже практически будет занята и готова под «Китап байрам» проводы состоятся в парке «Патриот», — заявил Радий Хабиров.
#Элина Сайфранова
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