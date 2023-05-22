«Посадил пьяный муж»: в ДТП в Башкирии скончалась 51-летняя женщина

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Кигинском районе на 46 километре дороги Большеустьикинское-Юнусово-Юсупово-Душанбеково перевернулся автомобиль «Лада приора», за рулем которого находилась 51-летняя женщина без водительских прав.
По предварительным данным ГИБДД РБ, женщина не справилась с рулевым управлением, от полученный травм она скончалась на месте.
Отмечается, что за руль погибшую посадил ее супруг, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту ДТП начато разбирательство.