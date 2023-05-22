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«Посадил пьяный муж»: в ДТП в Башкирии скончалась 51-летняя женщина

22 мая 2023, 09:07
Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии 51-летняя женщина без прав опрокинулась на Lada Priora и погибла

Трагедия произошла накануне вечером в Кигинском районе, сообщает ГИБДД Башкирии.

В Кигинском районе на 46 километре дороги Большеустьикинское-Юнусово-Юсупово-Душанбеково перевернулся автомобиль «Лада приора», за рулем которого находилась 51-летняя женщина без водительских прав.

По предварительным данным ГИБДД РБ, женщина не справилась с рулевым управлением, от полученный травм она скончалась на месте. 

Отмечается, что за руль погибшую посадил ее супруг, который находился в состоянии алкогольного опьянения. 

По факту ДТП начато разбирательство.

#Элина Сайфранова#ДТП#Новости Башкирии#Трагедия#ГИБДД
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