Нет забора и вход без арки: смотрим, как идет реконструкция парка Нефтехимиков в Уфе

Вход в парк со стороны улицы Первомайской скрывает ДК Нефтехимиков. Перед ним фонтан - его состояние оставляет желать лучшего, как и асфальт на площади. У входа в парк активно идут работы по воссозданию утраченной арки. Построенная в советские годы, она была снесена из-за ветхости, а после возрождения, как считают власти, она будет символизировать преемственность исторического наследия города. К слову, это не единственный вход в парк с колоннами. И пока ни один из них не готов.