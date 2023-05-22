Нет забора и вход без арки: смотрим, как идет реконструкция парка Нефтехимиков в Уфе

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
В Уфе один за другим реконструируют городские парки. В Калининском районе Уфы начал работу обновленный парк «Первомайский», в Деме одноименный Демский парк, а в Октябрьском районе парк «Кашкадан», реконструкцию которого взяла на себя та же фирма, что и старейший парк Нефтехимиков — компания из Тюмени «Реалист», на заре своей деятельности занимавшаяся не только реконструкцией парков и строительством разнообразных объектов, но и поставкой продуктов в СИЗО.
«Реалист» также должен был заниматься и улицей Октябрьской революции, которую после окончания дорожных работ планируют благоустраивать. Однако в начале апреля нынешнего года УФАС заблокировало это решение, обнаружив в действиях заказчика нарушение федерального закона «О контрактной системе».
Обновить парк Нефтехимиков «Реалист» к концу ноября не успел, сославшись на санкции. Новый срок сдачи парка — 30 мая 2023 года. Журналист Mkset решил отправиться туда и оценить степень его готовности.
Вход в парк со стороны улицы Первомайской скрывает ДК Нефтехимиков. Перед ним фонтан - его состояние оставляет желать лучшего, как и асфальт на площади. У входа в парк активно идут работы по воссозданию утраченной арки. Построенная в советские годы, она была снесена из-за ветхости, а после возрождения, как считают власти, она будет символизировать преемственность исторического наследия города. К слову, это не единственный вход в парк с колоннами. И пока ни один из них не готов.
На месте этой самой арки ведется очень активная работа. Даже в обеденное время здесь множество работников, перед входом выгружены различные элементы, активно работает техника. Однако говорить о том, что работы на объекте осталось немного, язык не поворачивается.
В апреле 2022 года о судьбе парка рассказывала представитель разработчика проекта реконструкции ООО «Генпроект» Лариса Степанова. Так, в северо-восточной части территории относительно центральной аллеи, по словам Степановой, планировалась зона активного отдыха — детские и спортивные площадки, воркаут.
В юго-западной части должен появиться дендрарий с большим разнообразием декоративных деревьев, кустарников и многолетних цветов.
В центральной части парка вдоль основной аллеи запланирована спортзона с универсальной волейбольно-баскетбольной площадкой, полем для мини-футбола и тренажерами уличного фитнеса.
Однако уже на месте реконструкции парка сложилось впечатление, что от изначального плана пришлось отойти. Так, концентрация активностей оказалась в центре парка, ближе к стадиону «Строитель» и центру шорт-трека. Там и детская площадка, и спортивная, и ворк-аут. Не исключаем, что установленные «впритык» торговые объекты будут распределены по парку, так как пока непонятно, по какой причине в одной части парка появился комплекс из трех зданий.
Что касается детской площадки, то здесь крайне благоразумно поступили, не развешивая качели до момента официального открытия парка. Сейчас на площадке установлены лишь каркасы под качели.
Сама площадка кажется добротной и не удивляет какими-то нововведениями, с какими, например, столкнулись жители Демского района, которым предложили настолько концептуальную площадку, что не все смогли эту концепцию понять. В парке Нефтехимиков все иначе – просто, понятно, функционально.
Все познается в сравнении. И приятно удивило, как в парке Нефтехимиков выглядит тихая, или игровая, зона. Место, где гости парка могут поиграть в настольные игры, имеет навес, который в пространство парка вписывается очень органично. Почему столько внимания уделяется навесу над «тихой зоной»? В некоторых парках из-за отсутствия этих навесов на столики не сядешь, так как их загадили птицы.
Опять-таки небольшое сравнение. В парке Нефтехимиков было замечено большое количество кустиков, которые запомнились по дивной окраске в осеннем Демском парке. В парке Нефтехимиков этой красоты посадили немало, так что осенью там наверняка будет чрезвычайно красиво. Особо бурной растительности в парке помимо этих кустиков не было обнаружено, однако голые участки земли чем-то засыпаны, и не исключено, что это семена газонной травы. Разумеется, главный вход в парк украшают более интересные клумбы.
Интересный момент и с дорожками и тропинками в парке, напоминающими проспекты и магистрали. Широкие, просторные, масштабные. Почти все недоделанные на местах «стыков», но работы ведутся активно. По периметру парка есть и более узкие тропинки, но опять же не везде. Обещанные велодорожки в парке пока что никак не обозначены.
Забора у парка как такового нет. Вместо него - символические блоки из мелкого камня, набитого в проволочную упаковку. Входные группы обозначают колонны с нескольких сторон - с одной из них парк закрывает стадион «Строитель» и парковка. К слову, буквально несколько недель назад стало известно, что на территории парка появится парковка на 800 машино-мест.
В парке есть огороженная большая площадка для выгула и тренировки собак. Хорошо, что такая зона в парке есть.
Неизвестно, успеют ли завершить работы к 30 мая — ведь осталось чуть больше недели. Однако учитывая то, как хорош парк на данном этапе, хочется, чтобы его завершали также качественно, тем более из работ остались дорожки в парке и входные группы, а это крайне важные моменты.
Напомним, что реконструкцию парка Нефтехимиков в Уфе ранее оценили в 400 млн рублей. Парк «Нефтехимиков» был заложен в 1947 году, изначально он назывался «Городской сад „Победа“. В его состав первоначально входили ДК „Химик“ и стадион „Строитель“, а в 1956 году появился летний кинотеатр, на месте которого сейчас существует спортшкола олимпийского резерва. С 1980 года парк носит привычное горожанам современное название — парк культуры и отдыха „Нефтехимиков“.