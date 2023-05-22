Хабиров назвал дату начала масштабной реконструкции парка Якутова в центре Уфы

Глава Башкирии в ходе оперативного совещания анонсировал реконструкцию парка им. Якутова в Уфе. В частности, было отмечено, что в скором времени РЖД намерено инвестировать 1,8 миллиарда рублей в создание современного образовательно-профориентационного кластера на территории парка. Между тем, сам парк требует внимания.