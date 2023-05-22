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Хабиров назвал дату начала масштабной реконструкции парка Якутова в центре Уфы

22 мая 2023, 08:27
Фото: 1MI

Парк имени Якутова в Уфе власти планируют реконструировать в 2023–2025 годах

Об этом сегодня, 22 мая, стало известно в ходе оперативного совещания.

Глава Башкирии в ходе оперативного совещания анонсировал реконструкцию парка им. Якутова в Уфе. В частности, было отмечено, что в скором времени РЖД намерено инвестировать 1,8 миллиарда рублей в создание современного образовательно-профориентационного кластера на территории парка. Между тем, сам парк требует внимания.

— Сам парк требует определенного нашего внимания. Надо переговорить с теми, кто сейчас заведует этим парком и потихонечку начинать готовить документы к тому, что в парк этот надо также заходить, — Радий Хабиров.

Было отмечено, что раз парк центрально, то и требует «особого внимания». Примерное время начала реконструкции глава Башкирии назвал 2023–2025 года.

#Элина Сайфранова
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