Хабиров назвал дату начала масштабной реконструкции парка Якутова в центре Уфы

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Глава Башкирии в ходе оперативного совещания анонсировал реконструкцию парка им. Якутова в Уфе. В частности, было отмечено, что в скором времени РЖД намерено инвестировать 1,8 миллиарда рублей в создание современного образовательно-профориентационного кластера на территории парка. Между тем, сам парк требует внимания.
— Сам парк требует определенного нашего внимания. Надо переговорить с теми, кто сейчас заведует этим парком и потихонечку начинать готовить документы к тому, что в парк этот надо также заходить, — Радий Хабиров.
Было отмечено, что раз парк центрально, то и требует «особого внимания». Примерное время начала реконструкции глава Башкирии назвал 2023–2025 года.