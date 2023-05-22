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Кто правит Башкирией: Mkset публикует топ-100 влиятельных людей региона

22 мая 2023, 08:28
Фото: mkset.ru
В рейтинг вошли самые известные чиновники и общественные деятели, силовики и бизнесмены.

На первом месте по влиянию в регионе глава Башкирии Радий Хабиров. В его руках сосредоточена вся власть. Он решает, кого назначить на высокую должность, а кого — задвинуть в задние ряды.

Хабиров находит способы, как повлиять даже на руководителей тех ведомств, которые ему не подчиняются — например, федеральных. Кроме этого, глава региона формирует информационную политику. К его услугам — целая армия СМИ, огромный медиахолдинг, каждое издание в котором ежедневно пиарит губернатора.

Андрей Назаров — до назначения успешный предприниматель с наработанными связями. Заняв пост премьер-министра, он получил полномочия второго человека республики. Бизнес-империей продолжают заниматься члены семьи Назарова. Многочисленные компании приносят хороший доход — например, за 2021 год супруга премьер-министра Лариса Назарова задекларировала почти 2 млрд рублей. Второе место.

Руководитель управления ФСБ Юрий Серышев занимает в рейтинге влиятельных третью строчку. Именно это ведомство следит за соблюдением законодательства со стороны республиканских властей. И, случается, находит нарушения. Например, именно УФСБ ранее заинтересовалось строительством Центра управления республикой, которое обошлось в 1 млрд рублей — несмотря на то, что считается «временным сооружением». При участии ФСБ возбуждалось дело о строительстве очистных в Кумертау, когда под следствием оказались два министра. Ведомство также ранее раскрыло коррупцию в прокуратуре.

Более подробно об остальных участниках топ-10 влиятельных читайте на странице спецпроекта.

#Политика#Башкортостан#Уфа
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