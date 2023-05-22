Кто правит Башкирией: Mkset публикует топ-100 влиятельных людей региона

Руководитель управления ФСБ Юрий Серышев занимает в рейтинге влиятельных третью строчку. Именно это ведомство следит за соблюдением законодательства со стороны республиканских властей. И, случается, находит нарушения. Например, именно УФСБ ранее заинтересовалось строительством Центра управления республикой, которое обошлось в 1 млрд рублей — несмотря на то, что считается «временным сооружением». При участии ФСБ возбуждалось дело о строительстве очистных в Кумертау, когда под следствием оказались два министра. Ведомство также ранее раскрыло коррупцию в прокуратуре.