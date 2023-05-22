Когда мобилизованные из Башкирии вернутся домой: власти назвали условие

Ответила женщине сотрудница администрации при главе РБ Анастасия Матарас. Так, заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают действовать до окончания частичной мобилизации. Исключение составляют лишь увольнения военнослужащих по основаниям, установленным Указом президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».