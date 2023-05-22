Когда мобилизованные из Башкирии вернутся домой: власти назвали условие

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Жительница Башкирии Эльвина Х. поинтересовалась у главы республики, когда мобилизованные вернутся домой.
— Когда вернутся мобилизованные домой? Что за несправедливость? — задается вопросами Эльвина Х.
Ответила женщине сотрудница администрации при главе РБ Анастасия Матарас. Так, заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают действовать до окончания частичной мобилизации. Исключение составляют лишь увольнения военнослужащих по основаниям, установленным Указом президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
В отпуск мобилизованным военнослужащим полагается в соответствии с графиком, который составляется командиром подразделения.