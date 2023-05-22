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Когда мобилизованные из Башкирии вернутся домой: власти назвали условие

22 мая 2023, 05:31
Фото: 1MI

Власти Башкирии назвали условие для возвращения мобилизованных домой

Обращение с данной просьбой было опубликовано на странице главы РБ.

Жительница Башкирии Эльвина Х. поинтересовалась у главы республики, когда мобилизованные вернутся домой.

— Когда вернутся мобилизованные домой? Что за несправедливость? — задается вопросами Эльвина Х.

Ответила женщине сотрудница администрации при главе РБ Анастасия Матарас. Так, заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают действовать до окончания частичной мобилизации. Исключение составляют лишь увольнения военнослужащих по основаниям, установленным Указом президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 

В отпуск мобилизованным военнослужащим полагается в соответствии с графиком, который составляется командиром подразделения. 

#Элина Сайфранова#Частичная мобилизация#Военнослужащий#Новости Башкирии#Отпуск
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