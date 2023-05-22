KazanForum 2023: Тимур Хакимов рассказал об уникальных преимуществах для инвесторов

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Сессия прошла в рамках XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».
— Наша республика занимает лидирующее место (топ-5) в рейтинге АСИ по состоянию инвестиционного климата. За последние годы рост инвестиций значительный. Это говорит о доверии бизнеса и слаженной командной работе, новых подходах, которые дают свои реальные результаты. В результате у нас открываются новые промышленные и аграрные предприятия. Мы продолжаем работать в этом направлении и рассматриваем еще более серьезные меры по либерализации инвестиционного законодательства Башкортостана, — отметил Тимур Хакимов.
Глава бизнес-объединения рассказал о практике проведения «инвестчасов» под руководством Главы РБ Радия Хабирова.
Российские и зарубежные предприниматели, руководители торгово-промышленных палат, эксперты заинтересовались этой практикой.
— При реализации совместных инвестпроектов компаний мы предложили сопровождать их на уровне руководства регионов стран ОИС и Правительств. Эта работа уже успешно ведется по линии деловых советов ТПП и межправкомиссий. Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан готова сопровождать как сделки, так и инвестпроекты, — заключил Тимур Хакимов.