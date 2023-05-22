KazanForum 2023: Тимур Хакимов рассказал об уникальных преимуществах для инвесторов

— Наша республика занимает лидирующее место (топ-5) в рейтинге АСИ по состоянию инвестиционного климата. За последние годы рост инвестиций значительный. Это говорит о доверии бизнеса и слаженной командной работе, новых подходах, которые дают свои реальные результаты. В результате у нас открываются новые промышленные и аграрные предприятия. Мы продолжаем работать в этом направлении и рассматриваем еще более серьезные меры по либерализации инвестиционного законодательства Башкортостана, — отметил Тимур Хакимов.