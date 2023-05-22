Кардиолог рекомендует продукты, снижающие уровень холестерина

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В беседе с изданием CNBC эксперт подчеркнула, что повышенный уровень холестерина может привести к образованию бляшек в сосудах и повышенному риску инфаркта. Чтобы улучшить состояние кровеносных сосудов и снизить давление, специалист рекомендовала регулярное употребление овсянки, но отметила, что ее следует употреблять без добавления сахара, пишет газета “Известия”.
Кроме того, для снижения уровня холестерина полезными будут блюда из бобовых, таких как нут и горох.