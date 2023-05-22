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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Кардиолог рекомендует продукты, снижающие уровень холестерина

22 мая 2023, 11:17
Американская кардиолог Элизабет Клодес перечислила продукты, которые помогают снизить уровень холестерина в организме, включая их в ежедневный рацион.

В беседе с изданием CNBC эксперт подчеркнула, что повышенный уровень холестерина может привести к образованию бляшек в сосудах и повышенному риску инфаркта. Чтобы улучшить состояние кровеносных сосудов и снизить давление, специалист рекомендовала регулярное употребление овсянки, но отметила, что ее следует употреблять без добавления сахара, пишет газета “Известия”.

Кроме того, для снижения уровня холестерина полезными будут блюда из бобовых, таких как нут и горох.

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