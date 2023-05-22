Кардиолог рекомендует продукты, снижающие уровень холестерина

В беседе с изданием CNBC эксперт подчеркнула, что повышенный уровень холестерина может привести к образованию бляшек в сосудах и повышенному риску инфаркта. Чтобы улучшить состояние кровеносных сосудов и снизить давление, специалист рекомендовала регулярное употребление овсянки, но отметила, что ее следует употреблять без добавления сахара, пишет газета “Известия”.