К юбилейному Зеленому Марафону Сбера присоединились 4,5 тыс. жителей Башкортостана

— Самому маленькому участнику нашего забега было 5 лет, самому взрослому — 84 года. Кто-то просто прошел дистанцию с коляской, а кто-то показал супер-результат. В этом и есть цель нашего мероприятия — собрать в одном месте людей с разным уровнем подготовки, с разными интересами, и сделать так, чтобы всем в этот день было интересно. Спасибо каждому участнику! — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.