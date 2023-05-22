К юбилейному Зеленому Марафону Сбера присоединились 4,5 тыс. жителей Башкортостана

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Всего на старт одного из крупнейших беговых мероприятий в России вышли более 100 тыс. человек в 60 городах — от Южно-Сахалинска до Калининграда.
В столице Башкирии дистанция основного забега составила 4,2 км, помимо этого отдельные дисциплины были у детей от 7 до 14 лет, а также у людей с инвалидностью. В отдельной беговой номинации соревновались журналисты Башкортостана.
— Самому маленькому участнику нашего забега было 5 лет, самому взрослому — 84 года. Кто-то просто прошел дистанцию с коляской, а кто-то показал супер-результат. В этом и есть цель нашего мероприятия — собрать в одном месте людей с разным уровнем подготовки, с разными интересами, и сделать так, чтобы всем в этот день было интересно. Спасибо каждому участнику! — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
Помимо спортивной части, были организованы развлекательные и образовательные площадки. На протяжение всего мероприятия работала шоу-программа на большой сцене с участием ведущих артистов Башкирии. Коллектив Фитнес-Арены 3000 — партнёра мероприятия — показал несколько зажигательных спортивных номеров, провел зарядку для участников. Победители почти в каждой номинации получили подарочные клубные карты в Фитнес-Арену 3000.
Для детей провели различные обучающий квесты о том, как вести себя с незнакомыми людьми, что делать, если потерялся в лесу, на знание правил дорожного движения и др. Партнер забега ГК «Первый Трест» организовал для ребят конкурс рисунков.
Взрослые в этот день могли сдать кровь на ВИЧ, стать донором костного мозга, познакомиться с упражнениями на предотвращение деменции, протестировать автомобили партнера Зеленого Марафона ГК «Альфа-Сервис»: TANK, Skywell и OMODA, поучаствовать в конкурсах со сцены и получить призы!
На Зеленом Марафоне Сбер объявил о запуске большой благотворительной акции «Мир открытых возможностей» совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», которая направлена на сбор средств для детей с особенностями развития и детей-сирот. Сделать свой вклад можно было непосредственно на площадке мероприятия. Сбер уже внес благотворительный взнос в размере 10 млн рублей и предлагает всем присоединиться к сбору средств. Акция продлится до 1 сентября 2023 года. Внести пожертвование можно на платформе СберВместе.