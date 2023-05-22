Хабиров представил нового главу Башстата после смерти Акрама Ганиева

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:38
Сегодня, 22 мая глава республики представил исполняющего обязанности руководителя Башстата 37-летнего Ильдара Ганиева.
— Вашего руководителя мы проводили, вот так получилось. Вам желаем успехов, вам работа эта понятна, — добавил Радий Хабиров.
Известно, что с 2018 года Ганиев был заместителем руководителя службы госстатистики по РБ. Имеет также две медали и две почетные грамоты.
Напомним, что в мае скончался руководитель Башстата 64-летний Акрам Ганиев.