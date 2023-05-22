mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Изображение материала

Хабиров представил нового главу Башстата после смерти Акрама Ганиева

22 мая 2023, 07:32
Фото: скриншот с трансляции

Пост главы Башстата занял 37-летний Ильдар Загидуллин

Ранее в Башкирии простились с 64-летним главой Башстста Акрамом Ганиевым.

Сегодня, 22 мая глава республики представил исполняющего обязанности руководителя Башстата 37-летнего Ильдара Ганиева.

— Вашего руководителя мы проводили, вот так получилось. Вам желаем успехов, вам работа эта понятна, — добавил Радий Хабиров.

Известно, что с 2018 года Ганиев был заместителем руководителя службы госстатистики по РБ. Имеет также две медали и две почетные грамоты.

Напомним, что в мае скончался руководитель Башстата 64-летний Акрам Ганиев.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
«Вызовет проблемы»: Хабиров предупредил всех жителей Уфы
Сегодня, 07:40
Режим ЧС будет введен на территории Башкирии
Сегодня, 07:54
Отправку участников СВО из Уфы перенесли: известна причина
Сегодня, 07:48
Нет забора и вход без арки: смотрим, как идет реконструкция парка Нефтехимиков в Уфе
Сегодня, 05:11
Когда мобилизованные из Башкирии вернутся домой: власти назвали условие
Сегодня, 05:31
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
18 мая 07:17