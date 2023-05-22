Глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова попала под санкции Канады

Это уже не первый раз, когда в отношении Ленары Ивановой вводятся санкции. Так, ранее Ленара Иванова также была включена в санкционные списки Евросоюза. По мнению авторов документа, чиновница — «одна из ключевых персон, вовлеченных в депортацию украинских детей в Россию», а также в «нелегальное их усыновление российскими семьями». Своими действиями Иванова нарушила права детей, а также украинское законодательство. Позднее о включении Ивановой в санкционные списки ЕС высказался глава республики Радий Хабиров. Также санкции в отношении чиновницы ранее ввел президент Украины Владимир Зеленский.