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Глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова попала под санкции Канады

22 мая 2023, 10:47
Фото: Ленара Иванова/ VK.com

Правительство Канады ввело санкции против министра труда Башкирии

Основанием для введения ограничений стали «грубые и систематические нарушения прав человека»

Правительство Канады ввело специальные экономические ограничения против министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленары Ивановой. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны. 

Сообщается, что причиной для включения Ивановой в санкционные списки стали «грубые и систематические нарушения прав человека».  

Это уже не первый раз, когда в отношении Ленары Ивановой вводятся санкции. Так, ранее Ленара Иванова также была включена в санкционные списки Евросоюза. По мнению авторов документа, чиновница — «одна из ключевых персон, вовлеченных в депортацию украинских детей в Россию», а также в «нелегальное их усыновление российскими семьями». Своими действиями Иванова нарушила права детей, а также украинское законодательство. Позднее о включении Ивановой в санкционные списки ЕС высказался глава республики Радий Хабиров. Также санкции в отношении чиновницы ранее ввел президент Украины Владимир Зеленский. 

Отметим, что в Башкирии уже немалое количество политиков, медиа-менеджеров и даже артистов попали под санкции. Под санкциями находится и ряд предприятий республики. Ранее стало известно что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении «Башкирской содовой компании» и «Башкирской перевозочной компании» на 10 лет. 

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Политика#Общество#В мире
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