«Вызовет проблемы»: Хабиров предупредил всех жителей Уфы

Так, глава Башкирии поручил заранее информировать горожан о начале ремонте, чтобы «они заранее меняли свои графики, понимали как объезжать». Тем не менее, вице-премьеру Марзаеву поручено рассмотреть возможность сохранения потока автомобилей во время ремонта.