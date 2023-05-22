mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Изображение материала

«Вызовет проблемы»: Хабиров предупредил всех жителей Уфы

22 мая 2023, 07:40
Фото: 1MI

Хабиров предупредил жителей Уфы о проблемах в связи с ремонтом Шакшинского моста

Один из популярных мостов в Уфе находится в предаварийном состоянии, добавил Радий Хабиров.

Сегодня, 22 мая, глава Башкирии анонсировал ремонт Шакшинского моста и сделал ряд поручений чиновникам в этой связи.

— Ремонт Шакшинского моста, безусловно, вызовет определенные проблемы с трафиком. Но сделать этот ремонт мы должны. Мост предаварийный, — Радий Хабиров.

Так, глава Башкирии поручил заранее информировать горожан о начале ремонте, чтобы «они заранее меняли свои графики, понимали как объезжать». Тем не менее, вице-премьеру Марзаеву поручено рассмотреть возможность сохранения потока автомобилей во время ремонта.

Власти Уфы назвали жителям объездные пути из-за ремонта Шакшинского моста
Узнать подробнее
Озвучены сумма капремонта Шакшинского моста в Уфе и примерная дата открытия
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова#Мост
Подпишитесь
Режим ЧС будет введен на территории Башкирии
Сегодня, 07:54
Отправку участников СВО из Уфы перенесли: известна причина
Сегодня, 07:48
Нет забора и вход без арки: смотрим, как идет реконструкция парка Нефтехимиков в Уфе
Сегодня, 05:11
Когда мобилизованные из Башкирии вернутся домой: власти назвали условие
Сегодня, 05:31
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
18 мая 07:17