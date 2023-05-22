«Вызовет проблемы»: Хабиров предупредил всех жителей Уфы

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 08:31
Сегодня, 22 мая, глава Башкирии анонсировал ремонт Шакшинского моста и сделал ряд поручений чиновникам в этой связи.
— Ремонт Шакшинского моста, безусловно, вызовет определенные проблемы с трафиком. Но сделать этот ремонт мы должны. Мост предаварийный, — Радий Хабиров.
Так, глава Башкирии поручил заранее информировать горожан о начале ремонте, чтобы «они заранее меняли свои графики, понимали как объезжать». Тем не менее, вице-премьеру Марзаеву поручено рассмотреть возможность сохранения потока автомобилей во время ремонта.