ФСБ объявила предостережение жителю Уфы за планы вступить в ВСУ

По информации ведомства, у мужчины были намерения о вступлении в вооруженные силы Украины, чтобы в дальнейшем принять участие в боевых действиях против России. В свою очередь, в УФСБ мужчине пригрозили статьей о госзимене в случае продолжения «указанных действий».