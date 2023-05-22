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ФСБ объявила предостережение жителю Уфы за планы вступить в ВСУ

22 мая 2023, 13:24
Уфимцу пригрозили статьей о госзимене

Управление ФСБ по Башкирии объявило официальное предостережение 38-летнему уфимцу, планировавшему вступить в ВСУ. Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ведомства, у мужчины были намерения о вступлении в вооруженные силы Украины, чтобы в дальнейшем принять участие в боевых действиях против России. В свою очередь, в УФСБ мужчине пригрозили статьей о госзимене в случае продолжения «указанных действий».

— Сотрудниками УФСБ установлено, что злоумышленник в период с сентября 2022 года по настоящее время имел намерение перейти на сторону вооруженных сил Украины с целью участия в боевых действиях против Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе.
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Общество#ФСБ#Экстремизм и терроризм
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