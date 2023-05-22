«Единая Россия» дала старт электронному предварительному голосованию-2023

По словам Сергея Перминова, на сегодняшний день в системе предварительного голосования зарегистрировались уже более 2 миллионов избирателей или почти 9% от общего количества тех, кто может отдать свой голос в регионах, где проходит голосование. Он также отметил, что конкуренция кандидатов на предварительном голосовании беспрецедентно высокая.