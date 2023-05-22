«Единая Россия» дала старт электронному предварительному голосованию-2023

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
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Updated Сегодня, 16:19
Ключ шифрования блокчейна предварительного голосования «Единой России» был разделён на четыре части 21 мая — это позволит обезопасить процедуру от внешнего воздействия и сохранить тайну голосования. Их передали на хранение сенатору Александру Карелину, президенту ПАО «Ростелеком» Михаилу Осеевскому, замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергею Перминову и первому зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёне Аршиновой.
Части ключа будут храниться в специальных сейф-пакетах. Когда завершится голосование, их соединят и начнётся процедура подсчёта голосов. Блокчейн опубликуют на сайте PG.ER.RU. Проверить корректность подсчёта смогут все желающие.
По словам Сергея Перминова, на сегодняшний день в системе предварительного голосования зарегистрировались уже более 2 миллионов избирателей или почти 9% от общего количества тех, кто может отдать свой голос в регионах, где проходит голосование. Он также отметил, что конкуренция кандидатов на предварительном голосовании беспрецедентно высокая.
«Средний конкурс по выборам в заксобрания 7,5 человек на место, в административные центры — 5,5 человек на место. „Единая Россия“ создала для электронного предварительного голосования инфраструктуру из более чем 25 тысяч электронных счетных участков», — напомнил он.
В свою очередь, замруководителя думской фракции партии Евгений Ревенко назвал несколько особенностей процедуры в этом году. Так, она впервые проходит в новых регионах. Из-за проблем с интернетом на отдельных территориях, а также в целях обеспечения безопасности избирателей предварительное голосование в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях будет проходить в смешанном формате — онлайн и очно.
«Также в этом году среди кандидатов предварительного голосования — ветераны и участники СВО. Эти люди как никто другой доказали свою преданность Родине и готовность встать на её защиту», — подчеркнул Евгений Ревенко.
Говоря о безопасности процедуры, руководитель ИТ-проектов партии Вячеслав Сатеев пояснил, что она обеспечивается авторизацией избирателей через Единую систему идентификации и аутентификации (сайт «Госуслуг») и блокчейном. Ещё одним компонентом системы безопасности являются ключи шифрования.
«Ключа шифрования два: открытый и закрытый. Открытый ключ мы введём в систему, и она сможет принимать голоса избирателей. Этим ключом будет шифроваться каждый электронный бюллетень. А закрытый ключ прилюдно под видеозапись разделён и снова объединится для участников процедуры пересчёта голосов только через неделю. Каждый год мы добавляем новые элементы в систему безопасности, и сейчас она полностью соответствует всем нормам защищённости. Мы застрахованы от того, что может проголосовать бот, негражданин или что человек может отдать свой голос не за своего кандидата», — сказал Вячеслав Сатеев.
Помимо этого «Единая Россия» запустила работу ситуационного центра предварительного голосования. В нём будут работать юристы и ИТ-специалисты для консультирования избирателей и региональных оргкомитетов по возникающим вопросам.
Напомним, электронное предварительное голосование проходит с 22 по 28 мая 2023 года. Избиратели могут зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU до 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги».
По всей стране процедура пройдёт по первой, максимально открытой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории избиратели. В приграничных районах Белгородской области — по четвёртой, когда голосуют избиратели, ранее включённые в утверждённый оргкомитетом процедуры список.
В Единый день голосования пройдёт 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске — мэра города. В Крыму выберут депутата Госдумы по одномандатному округу №19, в Липецкой области — по одномандатному округу №144, в Карачаево-Черкесской Республике — по одномандатному округу №16.