Депутат ГД Нилов оценил идею шестидневной рабочей недели в России

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По словам депутата, в стране уже работают ряд предприятий в усиленном режиме, без выходных в три смены, действуют заводы непрерывного цикла, а также он напомнил о недавних разговорах про введение четырехдневной рабочей недели, передает NEWS.ru.
Нилов считает, что если и выбирать между двумя режимами работы, то он выступает за четырехдневку, при условии, что как минимум производительность труда и доходы работников сохранятся. Вместе с тем он считает, что лишнее вмешательство приведет к тому, что рынок начнет лихорадить.
Ранее ассоциация «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю, чтобы компенсировать негативное воздействие санкций на экономику страны. По мнению авторов идеи, такая мера поможет достичь технологического и промышленного прорыва, укрепление экономического суверенитета России и снижение зависимости от иностранных институтов.