Депутат ГД Нилов оценил идею шестидневной рабочей недели в России

Нилов считает, что если и выбирать между двумя режимами работы, то он выступает за четырехдневку, при условии, что как минимум производительность труда и доходы работников сохранятся. Вместе с тем он считает, что лишнее вмешательство приведет к тому, что рынок начнет лихорадить.