«Давайте там не сочиняйте»: глава Башкирии вновь отчитал министра Рустема Афзалова

Сегодня, 22 мая, в ходе оперативного совещания глава Башкирии вновь остался недоволен министром предпринимательства и туризма РБ Рустемом Афзаловым. Камнем преткновения на этот раз стало благоустройство вокзала Айгир, а именно пешеходной дорожки к станции.