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«Давайте там не сочиняйте»: глава Башкирии вновь отчитал министра Рустема Афзалова

22 мая 2023, 08:16
Фото: скриншот с трансляции
Не понравился главе Башкирии ответ министра предпринимательства и туризма о сроках решения «бытового вопроса» на Айгире.

Сегодня, 22 мая, в ходе оперативного совещания глава Башкирии вновь остался недоволен министром предпринимательства и туризма РБ Рустемом Афзаловым. Камнем преткновения на этот раз стало благоустройство вокзала Айгир, а именно пешеходной дорожки к станции.

— История крайне простая: туристы спускаются к реке, они обязательно погуляют, потом они поднимаются по этой же тропинке и вся эта грязь заходит туда. Если денег нет на кемпинги, то нормальный спуск там можно сделать? — Радий Хабиров.

Как минтуризма предлагает решить «бытовой вопрос» Хабиров поинтересовался у министра Афзалова. Госслужащий в свою очередь заявил, что на данный момент завершается разработка проекта благоустройства территории, мунициплитетом с РЖД заключен договор субаренды земельного участка.

На прямой вопрос главы: «Когда там будет наведен порядок?» Рустем Афзалов заявил, что совместно с муниципалитетом до конца года. Однако столь сжатые сроки главе республики не понравились.

— До этого вы не успеете. Давайте там не сочиняйте. Значит, продумайте и мне доложите. Потому что деньги заложить надо, этих денег в бюджете нет. Когда поймете сумму всю, мне отдельно доложите, — Радий Хабиров.
#Элина Сайфранова#Туризм#Внутренний туризм#Новости Башкирии
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