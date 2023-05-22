Чиновники или силовики: кто контролирует Башкирию

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Издание подготовило спецпроект «100 влиятельных», в котором прорейтинговало персон, которые принимают важные для региона решения и могут лоббировать интересы определенных групп.
Самая большая по численности такая группа — чиновники, во главе которых — руководитель Башкирии Радий Хабиров. На втором месте — депутаты всех уровней. Но их число в четыре раза меньше, чем чиновников. Соответственно, и власти у них — тоже меньше.
Следующая группа, которая также имеет определенную власть, - представители крупного бизнеса, руководители предприятий. Впрочем, поделить влиятельных на категории довольно сложно: как правило, депутат одновременно и топ-менеджер большой компании. Есть депутаты, которые по своей деятельности очень напоминают чиновников. Руководители федеральных ведомств не всегда проявляют независимость от региональных властей.
Представители общественных организаций могут зависеть от власти. К кому отнести управленцев госСМИ — ведь они тоже работают на власть, пусть и в своей профессиональной сфере. В общем, «неофициальных» чиновников, при внимательном рассмотрении, оказывается еще больше.
Отметим отдельно роль «силовиков» - в этой группе глава регионального УФСБ, прокурор республики, министр внутренних дел, руководитель управления СКР, к ним же мы отнесли и руководителя УФАС. Эти ведомства контролируют чиновников, выискивая их случайные ошибки или намеренную нечистоплотность в освоении бюджетов. Эти руководители имеют достаточно серьезный вес, хотя их число небольшое.
Более подробно об остальных участниках топ-100 влиятельных читайте на странице спецпроекта.