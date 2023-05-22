«Более четырех миллиардов»: уфимке выставили баснословную сумму в квитанции за свет

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Жительница Уфы Светлана М. в мае получила сообщение от ресурсоснабжающей компании, в котором говорится о наличии у нее долга по оплате за электричество в размере почти 4,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
На погашение «долга» Светлане дали 5 дней в противном случае ее бы ждали судебные разбирательства. Между тем, сама женщина оплачивает коммуналку стабильно каждый месяц, да и такую сумму могли задолжать только все горожане разом.
К счастью, после разбирательств в компании признали ошибку и сослались на некий технический сбой. Однако женщина спускать такое не стала и обратилась в прокуратуру.