«Более четырех миллиардов»: уфимке выставили баснословную сумму в квитанции за свет

Жительница Уфы Светлана М. в мае получила сообщение от ресурсоснабжающей компании, в котором говорится о наличии у нее долга по оплате за электричество в размере почти 4,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.