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«Более четырех миллиардов»: уфимке выставили баснословную сумму в квитанции за свет

22 мая 2023, 05:24
Фото: 1MI

Уфимку обязали за 5 дней выплатить четыре миллиарда рублей за свет

На погашение задолженности в более чем 4 миллиарда рублей женщине дали 5 дней.

Жительница Уфы Светлана М. в мае получила сообщение от ресурсоснабжающей компании, в котором говорится о наличии у нее долга по оплате за электричество в размере почти 4,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

На погашение «долга» Светлане дали 5 дней в противном случае ее бы ждали судебные разбирательства. Между тем, сама женщина оплачивает коммуналку стабильно каждый месяц, да и такую сумму могли задолжать только все горожане разом.

К счастью, после разбирательств в компании признали ошибку и сослались на некий технический сбой. Однако женщина спускать такое не стала и обратилась в прокуратуру.

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