Жителям Башкирии рассказали, как опознать фальшивую банкноту

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В Башкирии все реже регистрируются случаи выявления поддельных купюр. Так, в первом квартале 2022 года их было выявлено 59, в 2023 году — 16. Об этом сообщает портал «Объясняем. Башкортостан» со ссылкой на данные Национального банка по РБ.
Несмотря на это жителям республики все же советуют проявлять бдительность при использовании наличных. В частности, рекомендуется не брать купюры, подлинность которых вызывает сомнения. Важно проверять деньги до того, как они попали в кошелек.
Чаще всего встретить фальшивые банкноты можно в мелких магазинах и киосках, на автозаправках, рынках и при расчетах между людьми. Подделываются, как правило, банкноты номиналом 1 000, 2 000 и 5 000 рублей.
Если же такая банкнота все же оказалась у вас, то категорически не рекомендуется пытаться её расплатиться. Вместо этого стоит отнести купюры в банк на бесплатную экспертизу. Отмечается, что у всех купюр есть признаки подлинности, которые можно заметить невооруженным глазом.
Узнать о признаках подлинности денег можно в приложении «Банкноты Банка России», а также на сайтах Банка России CBR.RU и FINCULT.INFO.