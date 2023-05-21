Жителям Башкирии рассказали, как опознать фальшивую банкноту

Если же такая банкнота все же оказалась у вас, то категорически не рекомендуется пытаться её расплатиться. Вместо этого стоит отнести купюры в банк на бесплатную экспертизу. Отмечается, что у всех купюр есть признаки подлинности, которые можно заметить невооруженным глазом.