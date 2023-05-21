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Жителям Башкирии рассказали, как опознать фальшивую банкноту

21 мая 2023, 05:00. Обновлено в 05:25
Фото: 1MI
Прежде всего, рекомендуется не брать купюры, чья подлинность вызывает сомнения

В Башкирии все реже регистрируются случаи выявления поддельных купюр. Так, в первом квартале 2022 года их было выявлено 59, в 2023 году — 16. Об этом сообщает портал «Объясняем. Башкортостан» со ссылкой на данные Национального банка по РБ.

Несмотря на это жителям республики все же советуют проявлять бдительность при использовании наличных. В частности, рекомендуется не брать купюры, подлинность которых вызывает сомнения. Важно проверять деньги до того, как они попали в кошелек.

Чаще всего встретить фальшивые банкноты можно в мелких магазинах и киосках, на автозаправках, рынках и при расчетах между людьми. Подделываются, как правило, банкноты номиналом 1 000, 2 000 и 5 000 рублей.

Если же такая банкнота все же оказалась у вас, то категорически не рекомендуется пытаться её расплатиться. Вместо этого стоит отнести купюры в банк на бесплатную экспертизу. Отмечается, что у всех купюр есть признаки подлинности, которые можно заметить невооруженным глазом.

Узнать о признаках подлинности денег можно в приложении «Банкноты Банка России», а также на сайтах Банка России CBR.RU и FINCULT.INFO.

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#Экономика#Общество#Новости Уфы
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