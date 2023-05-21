Завтра в Башкирии будет действовать запрет на продажу алкоголя

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:31
В Башкирии в связи с празднованием «Последнего школьного звонка» в понедельник, 22 мая, вводится запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства торговли.
Действие запрета распространятся только на предприятия розничной торговли. Приобрести спиртное в заведениях общепита по-прежнему можно будет приобрести беспрепятсвенно.
Помимо этого в связи с торжественными мероприятиями в центре города будет ограничено движение по нескольким улицам. В частности, будут перекрыты улицы Заки Валиди и Мажита Гафури. Изменится схема движения общественного транспорта. Подробнее о том, как пройдет «Последний школьный звонок» в Уфе, Mkset рассказывал здесь.