Завтра в Башкирии будет действовать запрет на продажу алкоголя

Помимо этого в связи с торжественными мероприятиями в центре города будет ограничено движение по нескольким улицам. В частности, будут перекрыты улицы Заки Валиди и Мажита Гафури. Изменится схема движения общественного транспорта. Подробнее о том, как пройдет «Последний школьный звонок» в Уфе, Mkset рассказывал здесь.