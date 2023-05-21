mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Изображение материала

Завтра в Башкирии будет действовать запрет на продажу алкоголя

21 мая 2023, 12:00. Обновлено в 12:31
Фото: 1MI
Также в этот день перекроют несколько дорог в центре Уфы

В Башкирии в связи с празднованием «Последнего школьного звонка» в понедельник, 22 мая, вводится запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства торговли.

Действие запрета распространятся только на предприятия розничной торговли. Приобрести спиртное в заведениях общепита по-прежнему можно будет приобрести беспрепятсвенно.

Помимо этого в связи с торжественными мероприятиями в центре города будет ограничено движение по нескольким улицам. В частности, будут перекрыты улицы Заки Валиди и Мажита Гафури. Изменится схема движения общественного транспорта. Подробнее о том, как пройдет «Последний школьный звонок» в Уфе, Mkset рассказывал здесь.

Читайте также:
Назван самый опасный район Башкирии для распития алкоголяСпирт с водой: В Башкирии изъяли 4,5 бутылок контрафактного алкоголя на 3 млн рублейВ Башкирии прикрыли бизнес по торговле паленым алкоголем в двух регионах
#Азамат Нухов#Новости Уфы#Новости Башкирии#Общество#Школа
Подпишитесь
Высокая квартплата и вонища: рассказываем, как живется в ЖК «Цветы Башкирии» в Уфе
19 мая 14:13
В Уфе власти обсудят с горожанами судьбу входной арки сада имени Аксакова
Вчера, 06:17
Холодина, дожди и тепло: стоит ли жителям Башкирии ехать на озера в Соль-Илецк в июне
19 мая 09:01
Певица Эльмира Диваева из Башкирии вышла в финал телешоу «Голос»
Вчера, 06:41
«Вы же жаловались»: как ветерану из Башкирии предложили жить в квартире без удобств
19 мая 10:55
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
18 мая 07:17