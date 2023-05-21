В Уфе катание на гидроцикле на реке Белой едва не закончилось трагедией

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В субботу, 20 мая, в Уфе молодой человек едва не погиб при падении с гидроцикла. Инцидент произошел в вечернее время на реке Белой, в районе пляжа «Ак Яр Нижегородка». Об этом сообщает УГЗ Уфы.
Сообщается, что мужчина 1991 года рождения в ходе катания на гидроцикле не справился с управлением и упал в воду, не отпуская при этом транспортное средство. На это обратили внимание другие посетители пляжа. В частности, на помощь мужчине бросились двое парней, отдыхавших неподалеку.
— Они вплавь добрались до мужчины, вытащили его и гидроцикл на сушу. Со слов очевидцев, пострадавший, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В медпомощи он не нуждался, — рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.
В УГЗ Уфы напоминают о соблюдении правил безопасности при катании на гидроциклах. Необходимо постоянно следить за скоростным режимом и не совершать резких разворотов на большой скорости. Катание на гидроциклах допустимо только в спасательных жилетах.