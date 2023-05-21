В Уфе катание на гидроцикле на реке Белой едва не закончилось трагедией

Сообщается, что мужчина 1991 года рождения в ходе катания на гидроцикле не справился с управлением и упал в воду, не отпуская при этом транспортное средство. На это обратили внимание другие посетители пляжа. В частности, на помощь мужчине бросились двое парней, отдыхавших неподалеку.