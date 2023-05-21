В реке Сару в Башкирии обнаружили тело мужчины

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Из реки Сару в Бураевском районе республики извлекли тело мужчины в возрасте 54 лет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что тело мужчины из воды вытащили сотрудники полиции. В настоящий момент причина произошедшего выясняются. На месте работают оперативники и следователи.
Напомним, ранее в Кугарчинском районе республики на берегу реки Большой Ик обнаружили тело неизвестной женщины. Личность погибшей устанавливается. Примечательно, что во рту у неё не хватало нескольких зубов в верхнем ряду.