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В реке Сару в Башкирии обнаружили тело мужчины

21 мая 2023, 05:30
Фото: 1MI

Тело мёртвого мужчины извлекли из реки Сару в Башкирии

О случившемся рассказали в пресс-службе МЧС 20 мая

Из реки Сару в Бураевском районе республики извлекли тело мужчины в возрасте 54 лет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что тело мужчины из воды вытащили сотрудники полиции. В настоящий момент причина произошедшего выясняются. На месте работают оперативники и следователи.

Напомним, ранее в Кугарчинском районе республики на берегу реки Большой Ик обнаружили тело неизвестной женщины. Личность погибшей устанавливается. Примечательно, что во рту у неё не хватало нескольких зубов в верхнем ряду.

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