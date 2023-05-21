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В начале следующей недели в Башкирии ожидается потепление до +26 градусов

21 мая 2023, 04:20
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют ясную погоды без осадков и слабый ветер

В Башкирии в начале следующей недели ожидается потепление до +26 градусов, несмотря на это в отдельных районах температура воздуха ночью может опускаться до -2. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

Так, в воскресение, 21 мая, температура воздуха ночью +4, +9°, в отдельных северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°, днем +21, +26°. Без осадков. Ветер восточный умеренный.

В понедельник, 22 мая, ожидается ясная погода и слабые порывы ветра. Температура воздуха ночью +6, +11°, по востоку до +1°, днем +21, +26°. Аналогичная погодная обстановка ожидает жителей республики и во вторник.

По данным синоптиков, 23 мая, в республике ожидается температура воздуха ночью +6, +11°, по востоку до +1°, днем +21, +26°. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Погода#Общество
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