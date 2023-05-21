В Башкирии загорелась сухая трава

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
На трассе Амзя — Чайковск в Янаульском районе Башкирии загорелась трава. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Сообщается, что данные о возгорании травы поступили в экстренные службы. После этого на место выехала пожарная часть села Амзя. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в конце апреля в Башкирии был зарегистрирован первый лесной пожар. Огонь был обнаружен в Баймакском районе, а именно в 7 километрах от населенного пункта Ишберда. Так, площадь очага составила 0,5 га. На тушение было привлечено 18 человек и 2 единицы техники.