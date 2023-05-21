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В Башкирии загорелась сухая трава

21 мая 2023, 13:30
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
На месте работают пожарные

На трассе Амзя — Чайковск в Янаульском районе Башкирии загорелась трава. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Сообщается, что данные о возгорании травы поступили в экстренные службы. После этого на место выехала пожарная часть села Амзя. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в конце апреля в Башкирии был зарегистрирован первый лесной пожар. Огонь был обнаружен в Баймакском районе, а именно в 7 километрах от населенного пункта Ишберда. Так, площадь очага составила 0,5 га. На тушение было привлечено 18 человек и 2 единицы техники.

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