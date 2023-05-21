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В Башкирии объединились все службы занятости

21 мая 2023, 06:25
Фото: 1MI
Теперь в регионе действует единый республиканский центр занятости населения, сообщает пресс-служба правительства.

Первый этап реорганизации службы прошел в январе: объединились центр занятости населения Уфы и филиалы в районах столицы. Второй этап завершился в мае: в состав республиканского центра занятости вошли 10 межрайонных центров.

— Фокусирование всех ресурсов в едином центре позволит нам оптимизировать работу и оперативно принимать решения в сфере занятости. Мы выходим на новый уровень и становимся современным кадровым центром, — отметила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

Напомним, что модернизация службы занятости началась в республике три года назад. Она предполагает переход на единые стандарты, переобучение специалистов, цифровизацию службы, адресный подход к клиенту, переоборудование офисов, расширение услуг и сервисов, комплексный подход к решению жизненных и бизнес-ситуаций.

— Сейчас большинство услуг центров занятости цифровизованы и предоставляются с помощью портала «Работа России». Эта платформа по поиску работы и подбору персонала является бесплатной, и мы можем оказывать услуги по экстерриториальному принципу. Каждый случай мы рассматриваем индивидуально исходя из жизненной или бизнес-ситуации, — пояснил директор республиканского центра занятости населения Ридан Ахьямов.

Добавим, что обновленные кадровые центры «Работа России» уже действуют в Стерлитамаке, Нефтекамске и Орджоникидзевском районе Уфы. На очереди — город Кумертау.

Модернизация службы занятости проводится в рамках нацпроекта «Демография». Нацпроект предполагает максимальное содействие гражданам в поиске работы, а предпринимателям — в подборе персонала.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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