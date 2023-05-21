В Башкирии объединились все службы занятости

— Сейчас большинство услуг центров занятости цифровизованы и предоставляются с помощью портала «Работа России». Эта платформа по поиску работы и подбору персонала является бесплатной, и мы можем оказывать услуги по экстерриториальному принципу. Каждый случай мы рассматриваем индивидуально исходя из жизненной или бизнес-ситуации, — пояснил директор республиканского центра занятости населения Ридан Ахьямов.