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В Башкирии нетрезвые водители «устроили гонки» с сотрудниками Госавтоинспекции

21 мая 2023, 07:25. Обновлено в 09:52
Фото: 1MI

В Башкирии в ходе профилактических мероприятий задержали 109 нетрезвых водителей

Некоторые нарушители попытались скрыться от сотрудников полиции. Кадры погони публикует ГИБДД Башкирии.

В рамках профилактических мероприятий с пятницы на субботу на дорогах Башкирии было задержано 109 нетрезвых водителей. Некоторые из них предприняли попытку скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Так, в Дуванском районе республики водитель проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке: вместо этого он прибавил скорость и попытался скрыться. В какой-то момент мужчина бросил свое ТС и попытался забежать домой, но безуспешно. Его задержали.

Аналогичная ситуация произошла в Нефтекамске. Нетрезвый мужчина, управляя транспортным средством, неадекватно вел себя на улицах города. Пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, но вскоре был задержан.

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