В Башкирии нетрезвые водители «устроили гонки» с сотрудниками Госавтоинспекции

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В рамках профилактических мероприятий с пятницы на субботу на дорогах Башкирии было задержано 109 нетрезвых водителей. Некоторые из них предприняли попытку скрыться от сотрудников Госавтоинспекции. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Так, в Дуванском районе республики водитель проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке: вместо этого он прибавил скорость и попытался скрыться. В какой-то момент мужчина бросил свое ТС и попытался забежать домой, но безуспешно. Его задержали.
Аналогичная ситуация произошла в Нефтекамске. Нетрезвый мужчина, управляя транспортным средством, неадекватно вел себя на улицах города. Пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, но вскоре был задержан.