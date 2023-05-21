В Башкирии нетрезвые водители «устроили гонки» с сотрудниками Госавтоинспекции

Так, в Дуванском районе республики водитель проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке: вместо этого он прибавил скорость и попытался скрыться. В какой-то момент мужчина бросил свое ТС и попытался забежать домой, но безуспешно. Его задержали.