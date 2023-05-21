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В Башкирии аналитики назвали сумму, необходимую людям для выживания

21 мая 2023, 17:20
Фото: 1MI
Размер денежной суммы немногим превышает пять тысяч рублей

Аналитики Башстата опубликовали данные о том, какая сумма необходима жителям разных городов Башкирии для покупки минимального набора продуктов. Об этом сообщает UfaTime.ru.

Как поясняют аналитики, стоимость минимального набора продуктов питания — это сумма денег, которая необходима человеку, чтобы приобрести минимальный набор продуктов питания, достаточный для поддержания жизнедеятельности в течение месяца. Она определяется исходя из цен на основные продукты питания и является важным показателем для анализа уровня жизни населения.

Сообщается, что в апреле этого года стоимость продуктового набора, необходимого для поддержания жизнедеятельности человека в Башкирии составила 5 169,01 рубля, , что на 4,2% больше, чем в декабре 2022 года. Стоимость минимального набора продуктов в Уфе составила 5 219,9 рубля, в Нефтекамске — 5 061,05 рубля, в Сибае — 5 049,04 рубля, а в Стерлитамаке — 5 027,34 рубля.

Примечательно, что по России цена на минимальный набор продуктов в апреле текущего года составила 5 688 рублей.

#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Экономика#Общество
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