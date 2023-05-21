В Башкирии 21 мая закрыли для проезда участок трассы Сибай — Акъяр

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Сегодня в Хайбуллинском районе Башкирии с 15:00 перекрыли движение транспорта на км 88+276 автодороги Сибай — Акъяр. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает региональный Минтранс.
Сообщается, что автомобильное движение на данном участке было ограничено в связи с проведением ремонта на мосту через реку Макан-2. О возобновлении движения региональный Минтранс сообщит позднее. Автовладельцам рекомендуют проявлять внимательность на дорогах, а также планировать свой маршрут заранее с учетом введенных ограничений.