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В Башкирии 21 мая закрыли для проезда участок трассы Сибай — Акъяр

21 мая 2023, 11:35
Фото: 1MI
Запрет на проезд связан с ремонтом на мосту через реку Макан-2

Сегодня в Хайбуллинском районе Башкирии с 15:00 перекрыли движение транспорта на км 88+276 автодороги Сибай — Акъяр. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает региональный Минтранс.

Сообщается, что автомобильное движение на данном участке было ограничено в связи с проведением ремонта на мосту через реку Макан-2. О возобновлении движения региональный Минтранс сообщит позднее. Автовладельцам рекомендуют проявлять внимательность на дорогах, а также планировать свой маршрут заранее с учетом введенных ограничений.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Дороги#Транспорт
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