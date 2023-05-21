В Башкирии 21 мая закрыли для проезда участок трассы Сибай — Акъяр

Сообщается, что автомобильное движение на данном участке было ограничено в связи с проведением ремонта на мосту через реку Макан-2. О возобновлении движения региональный Минтранс сообщит позднее. Автовладельцам рекомендуют проявлять внимательность на дорогах, а также планировать свой маршрут заранее с учетом введенных ограничений.